Eren Bülbül ve başçavuş Ferhat Gedik şehadetlerinin 5. yılında anılıyor

SEYİT AHMET EKSİK - Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, şehadetlerinin 5. yılında anılıyor.

Hasan ve Ayşe Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002'de dünyaya gelen Eren Bülbül, Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'ndeki evde büyüdü. Bülbül, Köprüyanı İlkokulu ve Çatak İlköğretim Okulundaki eğitiminin ardından eğitimine Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesinde devam etti.

Eren, babası Hasan Bülbül'ün 2016 yılında vefatının ardından, her fırsatta köyünde ve yaylada yevmiye usulüyle bahçe işlerinde çalışarak ailesinin geçimine katkı sağladı.

Çok kısa süren hayatında annesi ve 12 kardeşiyle ekonomik zorluklar çeken Eren, çevresinde Trabzonspor'a olan tutkusu ve sevdasıyla tanınıyordu.

Maçka kırsalındaki evlerinin bulunduğu alanda, 11 Ağustos 2017'de, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında ağır yaralanan Eren, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde şehadete erdi.

Bülbül'ün cenazesi, 12 Ağustos 2017'de Maçka Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından, babasının da mezarının bulunduğu Köprüyanı Mahallesi'nde, evlerinin önündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Saldırı sırasında Eren'in üzerine kapanarak kendini siper eden 41 yaşındaki başçavuş Ferhat Gedik de şehit oldu.

Evli ve iki çocuk babası Gedik, doğum günü olan 12 Ağustos'ta memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

- "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın"

Küçük yaşta şehadetiyle Türkiye'yi yasa boğan Eren Bülbül'ün sosyal medyadaki son fotoğrafları ve paylaşımları tüm Türkiye'nin hafızasında yer etti.

Sosyal medyada, köyünde sırtında odun taşırken görülen fotoğrafı ve "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımıyla Eren, milyonların gönlünde yer edindi.

Şehadetinin ardından vatandaşlar, Eren'in paylaşımına "İyi ki varsın Eren" karşılığını verdi.

- Eren Bülbül'ün adı yaşatılıyor

Trabzon'da gençlik merkezi, okul, cami, kütüphane ve tünele verilen Eren'in adı, birçok ülkede ve şehirde farklı mekanlarda da yaşatılıyor. Şehit Eren Bülbül'ün adı, o dönem eğitimini sürdürdüğü Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesine de verilerek, Maçka Şehit Eren Bülbül Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak değiştirildi.

Eren'in ismi, yeğeninin yanı sıra çok sayıda çocuğa da verildi. İstanbul'un Üsküdar ilçesinde hizmete alınan bir parkta adı yaşatılan şehit Eren Bülbül'ün "kara lastik"leri ise Bolu'nun Gerede ilçesindeki Yaşayan Ayakkabı Müzesi'nde sergileniyor.

Maçka ilçe merkezinde yaptırılan camiye "Eren Bülbül Cami", ilçe yolu güzergahındaki bir tünele "Eren Bülbül" adı verilirken, ilçeye bağlı Başar Mahallesi'ndeki ilkokulda "Şehit Eren Bülbül" adına kütüphane ile Bekçiler mevkisinde hatıra ormanı oluşturuldu.

Türk Hava Yollarının filosuna katılan ilk B787-9 (Dreamliner) tipi, şehit Eren Bülbül'ün anısına "Maçka" ismi verilen rüya uçağın ilk seferi de 8 Temmuz 2019'da Trabzon'a gerçekleştirildi.

Bülbül'ün adına Somali'de "Eren Bülbül Yetimhanesi" açıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla Ocak 2021'de Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi hizmete açıldı. Trabzon'da Aydınlıkevler İmam Hatip Ortaokulunda oluşturulan kütüphaneye de şehit Eren Bülbül'ün adı verildi.

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da Haziran 2019'da sosyal medya hesabı Twitter'da, eğitimde kullandıkları Bayraktar TB2 SİHA'lardan birine Eren'in adını verdiklerini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Ocak 2021'de, bu toprakların vatan içinde kalması için canlarını feda eden bütün şehitlerin ve özellikle 11 Ağustos 2017'de, bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül'ün aziz hatırasına ithafen 2021 yılı ile Eren Operasyonlarının başlatıldığını duyurdu. Bu kapsamda ilk operasyon "Eren-1 Tendürek Operasyonu" adıyla Tendürek bölgesinde gerçekleştirildi. Eren Operasyonları başarıyla devam ediyor.

- Bülbül ve Gedik'in kanı yerde kalmadı

Eren Bülbül ve astsubay Ferhat Gedik'in şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren grupta yer aldıkları belirlen terör örgütü mensuplarına yönelik Giresun'un Güce ilçesi kırsalında 31 Mayıs 2018'de gerçekleştirilen operasyonda, gri kategorideki "Soreş" kod adlı Barış Coşkun ve "Berhudan" kod adlı Bedrettin Çeliker etkisiz hale getirilmişti.

Hain saldırının faili "Zeynel" kod adlı terörist Mehmet Yakışır ise güvenlik güçlerince 15 Temmuz 2018'de Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ölü ele geçirilmişti. İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde kırmızı kategoride yer alan Yakışır'ın PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu olduğu bildirilmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eren Bülbül, şimdi rahat rahat ismini anabiliriz. O kalleşler cehennemde, sen cennettesin. Kahraman jandarmamızı kutluyorum. PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu 'Zeynel' kod adlı (kırmızı liste) Mehmet Yakışır ve 'Rodi' kod adlı Levent Dayan öldürüldü." ifadelerini kullanmıştı.

- "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi 2 milyondan fazla kişi tarafından izlendi

Teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, Türkiye'de 350 sinema salonunda ve 8 ülkede 1 Ocak 2022'de vizyona girerek 2 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da yoğun ilgiyle karşılaşan film, Almanya, Avusturya, Fransa, İngiltere, Norveç, Danimarka, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Belçika ve Azerbaycan'da bini aşkın salonda sinemaseverlerle buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen filmin galasına katıldı. Erdoğan, filmi Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ve Ferhat Gedik'in eşi Cemile Gedik ile birlikte izledi.

Türkiye'de gösterildiği ilk hafta sonu gişe rekoru kıran film, Kovid-19 salgını döneminde en çok izlenen Türk filmi oldu.

