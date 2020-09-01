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Eren Enerji MTAL’de Atölye ve Laboratuvarlar kuruluyor

ZONGULDAK HABERLERİ  | 01.09.2020 12:58 | Son Güncelleme

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında “Sanayi İçin Tasarla ve Programla” protokolü imzalandı.2020 yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin başvuru sahibi olduğu “Sanayi İçin Tasarla ve Programla” adlı proje için BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz ve Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kamil Zoroğlu arasında destek sözleşmesi imzalandı.

Eren Enerji MTAL’de Atölye ve Laboratuvarlar kuruluyor

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında “Sanayi İçin Tasarla ve Programla” protokolü imzalandı.
2020 yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin başvuru sahibi olduğu “Sanayi İçin Tasarla ve Programla” adlı proje için BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz ve Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kamil Zoroğlu arasında destek sözleşmesi imzalandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Yıldız ve Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmenlerinden Oğuz Gedikli de destek sözleşmesi imzalanırken hazır bulundu.
Proje ile "Elektronik Devre Tasarımı ve Montajı Atölyesi" ile "PLC ve Mikro denetleyici Programlama Laboratuvarı" kurulması, öğretmen ve öğrencilerin sanayinin kullandığı son teknolojiye uygun cihazlar ile eğitim almasını sağlamak üzere, atölye ve laboratuvarın ekipman donanımı ve altyapısının kurulması ve bölgede bulunan basta termik santraller olmak üzere sanayi kuruluşlarının elektrik-elektronik, mekanik ve bilişim alanlarındaki ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi hedefleriyle laboratuvarların kurulması, ekipman temini, eğitici ve öğrencilere eğitim verilmesi planlanıyor.
BAKKA’dan projeye büyük destek
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) toplam 707 bin 062 TL bütçeli proje için 530 bin 297 TL hibe desteği vermeyi taahhüt etti. Teknolojik atölye ve laboratuvarlar ile mesleki eğitimde nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine imkan sağlanması hedefleniyor.

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