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Erenköy Mahallesi Asfaltlanıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 21.08.2020 16:36 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Erenköy Mahallesinde yer alan 1515. sokakta yenileme ve düzenleme çalışmasını tamamladıklarını şu anda asfaltlama çalışmasının devam ettiğini bildirdi.
Yol yenileme çalışması yaptıklarını ve bu çalışma ile 1515 ci sokak ile buna bağlantılı diğer sokaklarda asfalt çalışmasına devam ettiklerini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, alt yapısı yenilenen 1515 ci sokakta 1.5 bin ton alt yapı malzemesi ile 4 bin ton asfalt kullanıldığını belirtti. Yapılan çalışmaların semt halkına hayırlı olsun temennisinde bulunan Başkan Dr. Palancıoğlu, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Erenköy Mahallesi bağ ve bahçe alanlı sayfiye bölgesi olarak bilinmektedir. Ancak artık bu mahallede 12 ay sürekli ikamet edilmektedir. Bahçe nizamı iki ve 3 katlı site şeklinde yapılan evler ile mahalle 12 ay hizmet alan bir bölgeye dönüştü. Yazlık sayfiye bölgesi olan semtte şimdi 950 civarında konut yaz kış oturulan bir semte dönüştü. Mahallenin son yıllarda da nüfusunda artış olmuştur. Erenköy’de çevresi ve doğası ile uyumlu çalışmalar devam etmektedir. Yol genişletme ve çevre düzenleme, yaya yolu ile semt otopark yapımı sonrası Erenköy Mahallesinin tüm yolları asfaltlanacaktır. Bu çalışma esnasında diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışma yerine getirildi.”

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