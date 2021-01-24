Erenköylü çocukların park mutluluğu

Erenköy Mahallesi’nin çocukları, Başkan Hakan Tütüncü’den talep ettikleri oyun parkına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, geçtiğimiz Ekim ayında Erenköy Mahallesi’ni ziyareti sırasında çocuklar oyun parkı istemişti. Tütüncü de, park istenilen 4809 ve 4808 sokaklar arasındaki alanda incelemelerde bulunmuş ve parkı yapacaklarının sözünü vermişti.Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de, kısa süre içerisinde söz o verilen parkın yapımını başlatmıştı. Müdürlük çalışanları, parkın inşasını da 2 aya yakın bir sürede bitirdi.

“Erenköy’e yatırımlarımız devam edecek”

Başkan Hakan Tütüncü, hizmete giren parkı ziyaret ederek, çocukların mutluluğunu paylaştı. Başkan Tütüncü, park incelemesi sırasında Erenköy Mahalle Muhtarı Ömer Akgün ve bölge sakinlerinin taleplerini de dinledi. Oyun parkının mahalleye, çocuklara hayırlı olmasını dileyen Tütüncü, “Park sözümüz kısa bir zaman içerisinde yerine getiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarımıza teşekkür ederim. Gerçekten de mahallemiz güzel bir çocuk parkına kavuşmuş oldu. Çocuklarımız, parklarında güle güle oynasınlar, eğlensinler. Her geçen gün mahallemiz çok daha güzel oluyor. Mahallemizi yeni yatırımlarla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.