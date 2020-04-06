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Erenler Belediye zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

SAKARYA HABERLERİ  | 06.04.2020 16:53 | Son Güncelleme

Erenler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri marketlerde maske kullanımı, ürün fiyatlandırma, hijyen ve alınan tüm tedbirleri kontrol etmeye devam ediyor.İçişleri Bakanlığı’nın korona virüsle mücadele kapsamında yayımladığı genelge doğrultusunda, Erenler Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçedeki denetimlerine devam ediyor.

Erenler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri marketlerde maske kullanımı, ürün fiyatlandırma, hijyen ve alınan tüm tedbirleri kontrol etmeye devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı’nın korona virüsle mücadele kapsamında yayımladığı genelge doğrultusunda, Erenler Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçedeki denetimlerine devam ediyor. İlçedeki kıraathane, kafeterya gibi umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin kapalı olup olmadığı ekipler tarafından denetlenirken, vatandaşların sıklıkla kullandığı marketler de halk sağlığı açısından titizlik ile kontrol ediliyor.
Marketlerde müşterilerin sosyal mesafe kuralına göre ağırlanması konusunda da titizlikle denetimlerini sürdüren ekipler, maske kullanımı, ürün fiyatlandırma, hijyen konusun da tedbiri elden bırakmıyor. Devam eden denetimler hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkan Yardımcısı Rahmi Şengül, “Kontrollerimizde ilçe genelinde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadık. Denetimlerimize aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Hemşerilerimizi gerek kalmadıkça evden çıkmamaları konusunda uyarıyor, ihtiyaç durumunda çıktıkları takdirde ise alınan önlemlere uymalarını rica ediyoruz” dedi.

Erenler Belediye zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

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