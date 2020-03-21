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Erenler Belediyesi ekipleri alt yapı ve üst yapı çalışmaları devam ediyor

SAKARYA HABERLERİ  | 21.03.2020 10:51 | Son Güncelleme

Erenler Belediyesi ekipleri Şehit Astsubay Yaşar Güller Caddesindeki çalışmalarına devam ediyor.Alt yapı ve üst yapı çalışmalarına hız kesmeden devam eden Erenler Belediyesi ekipleri Şehit Astsubay Yaşar Güller Caddesi ve Türbe Caddesinde çalışmalarına devam ediyor.

Erenler Belediyesi ekipleri Şehit Astsubay Yaşar Güller Caddesindeki çalışmalarına devam ediyor.
Alt yapı ve üst yapı çalışmalarına hız kesmeden devam eden Erenler Belediyesi ekipleri Şehit Astsubay Yaşar Güller Caddesi ve Türbe Caddesinde çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Cerrahoğlu, Erenler’in en önemli noktalarından biri olan Şehit Astsubay Yaşar Güller Caddesinde SEDAŞ’ın alt yapı çalışmalarına devam ettiğini, SASKİ’nin de yağmur suyu kanallarında son aşamada olduğunu ifade etti.
Cerrahoğlu yaptığı açıklamada, “SEDAŞ ve SASKİ eş zamanlı olarak çalışmalarına devam ediyor. Bir sonraki aşamada asfalt atılarak caddemiz yeni yüzüne kavuşacak. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yürüttüğümüz çalışma ile Türbe Caddemizde alt yapı çalışmalarına başladık. İnşallah kısa bir sürede alt yapı çalışmaları tamamlanacak ve caddemizde asfalt serim işlemi gerçekleşecek. Amacımız yaptığımız çalışmaların, hizmetlerin kalıcı olması. Asla bir işi yaptı denilsin diye yapmıyoruz. İsraftan, ziyandan kaçarak, halkımız için kalıcı ve faydalı olacak hizmetlere odaklanıyor ve bu çerçevede çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha önce ifade ettiğimiz bir söz vardı; 2020 yılı Erenler için asfalt yılı olacak demiştik. Sözümüzün arkasındayız. Tüm hazırlıklarımızı bu plan ve ölçüde devam ettiriyoruz” dedi.

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