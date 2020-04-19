Erenler Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasında 48 saat hizmet veriyor

Erenler Belediyesi Koronavirüs’e karşı alınan tedbirler kapsamında 48 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması 48 saat boyunca aralıksız olarak vatandaşlardan gelen talepleri yerine getiriyor.

Erenler Belediyesi Koronavirüs’e karşı alınan tedbirler kapsamında 48 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması Kültür ve Sosyal İşler, Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlükleri ile 48 saat boyunca aralıksız olarak vatandaşlardan gelen talepleri yerine getiriyor. Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, ekiplerin hafta sonu seferber olacağını kısıtlamanın başlayacağı gece sosyal medya hesabından, “Koronavirüs önlemleri kapsamında Cumartesi ve Pazar günlerinde 48 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında Kültür ve Sosyal İşler, Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ile birlikte sahada çalışmalarımızı hemşerilerimiz için sürdüreceğiz. Kıymetli vatandaşlarımızdan ricamız alınan tedbirlere uymaları. İnşallah devlet ve millet el ele süreci en kısa zamanda geride bırakacağız” cümleleri ile belirtmişti.

Sokağa çıkma kısıtlamasında verilen hizmet hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Koronavirüs’e karşı devletimizin almış olduğu tedbirler kapsamında 48 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını 48 saat boyunca karşılamak amacıyla Kültür ve Sosyal İşler, Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlükleri ekiplerimiz ile önlem ve tedbirlerimizi alarak sahadayız. Panik yok, tedbir var. Süre zarfından ekiplerimiz çalışmalarını itina ile sürdürüyor. Bir taraftan tedbirlerimizi almaya devam ederken diğer yandan dezenfekte çalışmaları gerçekleşiyor, vatandaşlarımızın talepleri yerine getiriliyor, hazırladığımız hijyen paketleri dağılıyor” dedi.

