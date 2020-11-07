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Erenler Belediyesinden HES kodu zorunluluğu

SAKARYA HABERLERİ  | 07.11.2020 18:57 | Son Güncelleme

Erenler Belediyesinde, belediye hizmet binasına girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasına başlandı.Erenler Belediyesi, belediye hizmet binasına girişlerde HES kodu zorunluğu uygulanıyor.

Erenler Belediyesinden HES kodu zorunluluğu

Erenler Belediyesinde, belediye hizmet binasına girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasına başlandı.
Erenler Belediyesi, belediye hizmet binasına girişlerde HES kodu zorunluğu uygulanıyor. Basın ve Halka İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Dünyayı saran ve hala şiddetli bir şekilde etkisini göstermeye devam eden korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında belediyemiz hizmet binasına girişlerde Sakarya İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda HES kodları görevli personel tarafından kontrol edilecektir. Vatandaşlarımızın alınan tedbir ve kurallara uymalarını rica ediyoruz. Belediyemize girişlerde HES kodlarının kontrolünün yanı sıra ateş ölçümü ve maske kontrolü de devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

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