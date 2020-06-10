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  4. Erenler de kentsel dönüşüm konutlarının satışı sürüyor

Erenler de kentsel dönüşüm konutlarının satışı sürüyor

SAKARYA HABERLERİ  | 10.06.2020 11:44 | Son Güncelleme

Erenler Belediyesi mülkiyeti belediyeye ait Kentsel Dönüşüm 1.

Erenler Belediyesi mülkiyeti belediyeye ait Kentsel Dönüşüm 1. Etap Konutlarının satışına devam ediyor.
Bu kapsamda Belediye Başkan Yardımcısı Rahmi Şengül başkanlığında gerçekleşen ihalede 38 daire için ihaleye çıkılırken 16 dairenin satışı gerçekleşti.
Belediyeden yapılan açıklama ise, “Mülkiyeti belediyemize ait Kentsel Dönüşüm Konutları’ndan 38 tanesinin satışı için Belediye Başkan Yardımcımız Rahmi Şengül Başkanlığında gerçekleşen ihale sunucunda 16 dairenin satışı gerçekleşti. Kalan 22 daire ise encümen kararı ile satılmaya devam edecek. 120, 136 ve 139 metrekare ve 3+1 olan dairelerin fiyatları ise 168 bin ile 208 bin 500 TL arasında” ifadelerine yer verildi.

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