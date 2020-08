Erenler’de 2. Etap konutlar satışa hazır

Kentsel dönüşüm projesi hakkında basın toplantısı düzenleyen Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, 2. etap konutların satışı için ihaleye çıkacaklarını söyledi.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Erenler Belediyesi tarafından yapılmış olan 2. Etap konutlarının satışları hakkında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gerçekleşen programa, Erenler Belediyesi Fevzi Kılıç başta olmak üzere Başkan Yardımcıları Rahmi Şengül, Serkan Cerrahoğlu, Basın İlan Kurumu (BİK) Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Bu kapsamda başkan Kılıç, tamamlanan, devam eden ve hayata geçirecekleri çalışmalar hakkında bilgi vererek basın mensupları tarafından kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Toplantının ardından Başkan Kılıç, basın mensupları ile beraber 2. Etap evlerini gezerek kendilerine bilgi verdi.

Toplantıda ilk olarak Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Erenler Belediyesi tarafından yapılan 2. Etap konutlarının satışları hakkında bilgi veren Başkan Kılıç, “2. Etap konutlarının satışı için Salı Günü ihaleye çıkıyoruz, ihalede kalan konutların satışlarına da her Salı günü encümende devam edeceğiz. Her dairenin kendisine ait bahçesinin olduğu sitemizde 24 adet 80 metrekare, 22 adet 125 metrekare, 12 adet 133 metrekare, 48 adet 177 metrekare ve 36 adet 192 metrekarelik daireler var. Fiyatlara baktığımız zaman her kesime hitap edebilecek rakamlar hakim. Şuan için en ucuz daire 130 bin liradan başlıyor. Ben şimdiden daire almayı düşünen vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyor, hayırlı bir şekilde oturmalarını diliyorum. Bahçesiyle, mimarisiyle, otuma, yürüyüş ve araç park alanlarıyla gerçekten şehrimiz için örnek konutlar” dedi.