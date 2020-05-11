YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Erenlerde berberler denetleniyor

Erenlerde berberler denetleniyor

SAKARYA HABERLERİ  | 11.05.2020 16:38 | Son Güncelleme

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, hizmet vermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarında denetimlerin gerçekleştiğini ifade etti.Erenler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korona virüs önlemleri kapsamında kapalı olan iş yerlerine yönelik normalleşme planı kapsamında berber, kuaför ve güzellik salonlarının 11 Mayısta açılacağını ifade etmesi üzerine bugün hizmet vermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarında hijyen denetimi gerçekleştirdi.Dezenfekte çalışmaları ve denetimler hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Berber, kuaför ve güzellik salonlarında 11 Martta açılığının açıklanmasıyla birlikte ilçemizdeki tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının dezenfekte çalışmasını gerçekleştirdik ve periyodik olarak da ekiplerimiz dezenfekte çalışmasına devam edecek.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, hizmet vermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarında denetimlerin gerçekleştiğini ifade etti.
Erenler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korona virüs önlemleri kapsamında kapalı olan iş yerlerine yönelik normalleşme planı kapsamında berber, kuaför ve güzellik salonlarının 11 Mayısta açılacağını ifade etmesi üzerine bugün hizmet vermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarında hijyen denetimi gerçekleştirdi.
Dezenfekte çalışmaları ve denetimler hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Berber, kuaför ve güzellik salonlarında 11 Martta açılığının açıklanmasıyla birlikte ilçemizdeki tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının dezenfekte çalışmasını gerçekleştirdik ve periyodik olarak da ekiplerimiz dezenfekte çalışmasına devam edecek. Esnafımızın yanındayız” dedi.
Zabıta ekipleri ile birlikte İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından berber, kuaför ve güzellik salonlarında denetimlerin gerçekleştiğini ifade eden Başkan Fevzi Kılıç, “Esnaflarımızın sosyal mesafe, maske kullanımı ve temizlik kurallarına uyduğunu gördük, denetimlerimiz devam edecek” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kısıtlamaların ardından bu sabah 15 Temmuz köprüsü! Kısıtlamaların ardından bu sabah 15 Temmuz köprüsü!
KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecekKYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya Namaz Vakitleri 11 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:54
Sabah
05:38
Öğle
13:00
İkindi
16:54
Akşam
20:11
Yatsı
21:48

Sakarya Nöbetçi Eczaneler11 Mayıs Pazartesi

Kutluhan Eczanesi
Adapazari
Ozanlar Eczanesi
Adapazari
Şifa Eczanesi
Yenikent
Yunus Emre Eczanesi
Akyazi
Başar Eczanesi
Arifiye
Merkez Eczanesi
Erenler
Hayat Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.