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Erenler’de ‘Çocuk Tiyatrosu Şenliği’ coşkuyla başladı

SAKARYA HABERLERİ  | 09.02.2020 18:54 | Son Güncelleme

Erenler Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa olarak bir ay boyunca 16 seans halinde düzenlenecek olan ’Çocuk Tiyatrosu Şenliği’ geniş katılım ve coşku ile başladı.Erenler Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa olarak bir ay boyunca 16 seans halinde düzenlenecek olan ’Çocuk Tiyatrosu Şenliği’ başladı.

Erenler Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa olarak bir ay boyunca 16 seans halinde düzenlenecek olan ’Çocuk Tiyatrosu Şenliği’ geniş katılım ve coşku ile başladı.
Erenler Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa olarak bir ay boyunca 16 seans halinde düzenlenecek olan ’Çocuk Tiyatrosu Şenliği’ başladı. Yoğun katılım ile başlayan program da Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy da yerini alarak çocukların neşesine ve mutluluklarına ortak oldu.
Programda miniklere seslenen Başkan Kılıç, "Siz en kıymetlilerimiz için daha çok çalışacağız, sizler için bu tür etkinliklere ağırlık vererek sizlerle bir araya gelmeye özen göstereceğiz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor başarılar diliyorum. İnşallah buradaki eğitici tiyatro gösterileri ile teknolojiyi daha verimli bir şekilde kullanacaksınız. Sizler bu ülkenin parlayacak olan yıldızları, geleceğisiniz" dedi.
Program hakkında bilgi veren Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörü Ramiz Şengül,
"Erenler Kültür Merkezi Konferans Salonunda üç hafta sonu daha sürece olan ‘Çocuk Tiyatrosu Şenliği’ yine 2 seans halinde devam edecek. İlk seans yine saat 11.30 da, ikinci seanslar ise saat 13.00 de olacak. Ücretsiz olan etkinliğimiz bu şekilde 3 hafta daha devam edecek” diye konuştu.

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