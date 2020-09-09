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Erenler’de kaçak yapıya taviz yok

SAKARYA HABERLERİ  | 09.09.2020 15:10 | Son Güncelleme

Erenler Belediyesi ilçedeki kaçak yapılara karşı başlattığı yıkım çalışmalarına devam ediyor.Erenler Belediye ilçe genelinde başlattığı çalışma ile kaçak yapıların yıkımına devam ediyor.

Erenler Belediyesi ilçedeki kaçak yapılara karşı başlattığı yıkım çalışmalarına devam ediyor.
Erenler Belediye ilçe genelinde başlattığı çalışma ile kaçak yapıların yıkımına devam ediyor. Bu kapsamda kaçak yapıya taviz vermediklerini ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Cerrahoğlu, “Kurduğumuz Yapı Kontrol ve Denetim ekibi sahada çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Erenler İlçemizde kaçak yapıya taviz vermiyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmasını istemiyoruz. Bu nedenle kaçak yapı yapmaya teşebbüs etmesinler. Tespit veya şikayet halinde belirlenen kaçak yapılarla ilgili resmi işlemler başladığında vatandaşlarımız mağduriyet yaşar. Ekiplerimizin kontrol ve denetimlerine devam edecektir” dedi.

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