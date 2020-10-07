Erenler’de kırsal alanda kalan 3 mahalleye gaz verimi başladı

Erenler Belediyesi ve bir doğal gaz firması tarafından 8 mahallede başlatılan doğal gaz çalışmasında 3 mahalleye gaz verimine başlandı.

Erenler Belediyesi ve bir doğal gaz firması tarafından başlatılan doğal gaz çalışması devam ederken 8 mahalleyi kapsayan Doğal Gaz çalışmasında 3 mahalleye gaz verimi başlandı.

Çalışma hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Seçim öncesinde kırsal mahallelerimizde vatandaşlarımızın doğal gaz talebine karşı 2020 yılı içerisinde ilk gazın verileceğinin sözünü vermiştik. Yaklaşık 3 ay önce başlayan ve 1. Etapta 8 mahallemizi kapsayan doğal gaz çalışmasında geçtiğimiz hafta Çaybaşıyeniköy, Tuapsalar ve Hürriyet Mahallelerimize gaz vermeye başlandı. İnşallah kısa zaman içerisinde 5 mahallemizde de doğal gaz çalışması tamamlanacak. Aynı zamanda ifade ettiğimiz gibi ekiplerimiz hiç zaman kaybetmeden kazı çalışmasında bozulan yollarda bakım çalışmalarını sürdürüyor. Kalan mahallelerimiz içinde yakın zamanda planlama yapacağız” dedi.



