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Erenler’de sokaklar yenileniyor

SAKARYA HABERLERİ  | 17.11.2020 11:36 | Son Güncelleme

Erenler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında son bir ayda 8 bin metre kare alanda parke yenileme çalışması gerçekleştirdi.Erenler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında sokaklarda yenileme çalışmaları sürüyor.

Erenler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında son bir ayda 8 bin metre kare alanda parke yenileme çalışması gerçekleştirdi.
Erenler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında sokaklarda yenileme çalışmaları sürüyor. Yapılan bilgilendirme açıklamasında alt yapı çalışmaları tamamlanan sokaklarda parke çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Çalışma hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Cerrahoğlu, “Ekiplerimiz son bir ay içerisinde Dilmen Mahallesi 6042, Bağlar Mahallesi 7051, 7024, 7094, Merkez Mahallesi 1032, Küpçüler Mahallesi 3013, Yenimahalle 2068 no’lu sokaklarda parke yenileme çalışmalarını tamamlandı. Bu kapsamda son bir ay içerisinde 8 bin metre kare alanda parke yenileme çalışması gerçekleşti” dedi.

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