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Erenler’de zabıta ekiplerinden fahiş fiyat denetimi

29.01.2021 16:14 | Son Güncelleme:
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Erenler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, korona virüs salgını sebebiyle marketlerde oluşabilecek fahiş fiyat denetimlerine devam ediyor.Erenler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, marketlerdeki ürün raflarını dolaşarak etiketleri inceleyip fahiş oranda fiyat artışı yapılıp yapılmadığını tespit etmeye devam ediyor.

Erenler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, korona virüs salgını sebebiyle marketlerde oluşabilecek fahiş fiyat denetimlerine devam ediyor.
Erenler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, marketlerdeki ürün raflarını dolaşarak etiketleri inceleyip fahiş oranda fiyat artışı yapılıp yapılmadığını tespit etmeye devam ediyor. Denetimler hakkında Belediyeden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için gerekli denetimleri yapmayı sürdüreceğiz. Halkımızın sağlığının söz konusu olduğu böylesine kritik bir süreçte haksız kazanç elde etmek isteyen hiç kimseye fırsat verilmeyecektir” ifadeleri kullanıldı.

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