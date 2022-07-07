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Erfelek Tatlıca Şelaleleri'nin "özel mülk" gerekçesiyle kapatılan yolu açıldı

07.07.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erfelek Tatlıca Şelaleleri'nin "özel mülk" gerekçesiyle kapatılan yolu açıldı

SİNOP (AA) - Sinop'ta, Erfelek Tatlıca Şelaleleri'ne giden iki yoldan biri olan ve özel mülk olduğu gerekçesiyle kapatılan yol ulaşıma açıldı.

Erfelek ilçesi ile şelale arasındaki kara yolunun Akören köyü Kovanlı mevkisindeki bölümünün özel mülk olduğu gerekçesiyle kaya parçaları ve toprak dökülerek kapatılmasının ardından Sinop Valiliğince kamu yararı kararı alındı.

Kararın ardından jandarma ekiplerince kara yoluna dökülen kaya parçaları ve toprak temizlenerek, yolda ulaşım yeniden sağlanmaya başlandı.

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