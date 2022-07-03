Erfelek Tatlıca Şelaleri'ne giden yolun bir bölümü özel mülk gerekçesiyle kapatıldı

SİNOP (AA) - Sinop'ta Erfelek Tatlıca Şelaleleri'ne giden iki yoldan birinin bir bölümü, özel mülk gerekçesiyle bir kişi tarafından kapatıldı.

Erfelek ilçesi ile şelale arasındaki kara yolunun kendisine ait özel araziden geçtiğini savunan Ferdi Poyraz Aslan, yolun Akören köyü Kovanlı mevkisindeki bölümünü kaya parçaları ve toprak dökerek kapattı.

Şelaleye ulaşımın daha kısa olduğu yolu kullananlar, geri dönmek zorunda kaldı.

Bölgeye ulaşım alternatif yoldan sağlanıyor.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AA muhabirine, yolun tekrar açılması için çalışmalara başladıklarını belirterek, "Sorunun çözümüyle ilgili adımlar atılacak. Yarın itibarıyla yasal süreçleri başlatacağız. Sorun çözülecek." dedi.



