YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Ergan Dağı'nda kayak turizmine kamp merkezi ve bungalov desteği

Ergan Dağı'nda kayak turizmine kamp merkezi ve bungalov desteği

29.12.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan Valisi Mehmet Makas: - "Ergan Dağı'na yüksek irtifa kamp merkezi inşa ediyoruz. Hedefimiz, hem futbol kulüplerine burada kamp yaptırabilmek hem de bu 154 yataklı olarak tesis edeceğimiz sporcu kamp eğitim merkezi ile otel hizmeti de verebilmek"

ERZİNCAN (AA) - BARIŞ YALÇINKAYA - Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'ne yapılacak yüksek irtifa kamp merkezi, sporcu kamp eğitim merkezi ile 18 bungalov ev, kentin turizmine güç katacak.

Ergan Dağı'nda 9 yıl önce hizmete açılan ve her yıl yurt içi ile yurt dışından çok sayıda kayakseveri ağırlayan merkez, ziyaretçilerine göl ve çam ormanları manzarası eşliğinde kayak imkanı sunuyor.

Kayak merkezine Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yüksek irtifa kamp merkezi ile sporcu kamp merkezi, Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve İl Özel İdaresi iş birliğinde ise "Yamaç Evler ile Ergan Dağı Turizme Kazandırılıyor" projesi kapsamında 18 bungalov ev yapılacak.

Yeni yatırımlarla çok sayıda turist ile sporcu ağırlayacak kent, bölgede cazibe merkezi haline gelecek.

- "Futbol kulüplerine kamp yaptırmayı hedefliyoruz"

Vali Mehmet Mehmet Makas, AA muhabirine, merkezin kesintisiz 17 kilometre kayak yapma imkanı sunduğunu söyledi.

Kayak merkezine yapılacak yatırımlardan bahseden Makas, şöyle konuştu:

"Ergan Dağı'na yüksek irtifa kamp merkezi inşa ediyoruz. Hedefimiz, hem futbol kulüplerine burada kamp yaptırabilmek hem de bu 154 yataklı olarak tesis edeceğimiz sporcu kamp eğitim merkezi ile otel hizmeti de verebilmek. Yanında hem suni hem de doğal çim sahası olan iki büyük çim sahaya sahip bir yüksek irtifa kamp merkezi olacak, soyunma odaları da inşa edilecek."

Vali Makas, KUDAKA ve İl Özel İdaresi'nin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında da merkeze 18 bungalov ev yapılacağını belirtti.

Projede kayak odası, idari oda, kafeterya gibi kayakseverlere hizmet veren birimlerin yer aldığını anlatan Makas, şunları kaydetti:

"Ergan Dağı hakikaten Türkiye'de sayılı bir kayak merkezi ve inşallah kayakseverlere en üst seviyede hizmet edecek. Belki konaklamada noksanımız var ama an itibarıyla günübirlik tesislerimiz var. Bu bağlamda ben herkesi davet ediyorum. İnşallah pişman olmayacakları, eğlenebilecekleri hem UMKE'si ile JAK timi ile devletin bütün birimleriyle onların hizmetinde olacakları bir merkez olarak bu sezona hazırız, bekliyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hız limiti cezaları için emsal karar! İptal edildi: İşte gerekçeHız limiti cezaları için emsal karar! İptal edildi: İşte gerekçe
PARTNER"Arkadaşız""Arkadaşız"
Erzincan'dan Suriye'ye gıda, kışlık giysi ve yakacak malzemesi gönderildiErzincan'dan Suriye'ye gıda, kışlık giysi ve yakacak malzemesi gönderildi
Anahtar Kelimeler:
Erzincan

Erzincan Namaz Vakitleri 29 Aralık Çarşamba

İmsak
06:05
Sabah
07:36
Öğle
12:29
İkindi
14:52
Akşam
17:12
Yatsı
18:37

Erzincan Nöbetçi Eczaneler29 Aralık Çarşamba

Derman Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahiye Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
Derman Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahiye Eczanesi
Refahiye
Tümünü Göster
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Adana'da karısını silahla ağır yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Adana'da karısını silahla ağır yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kayseri'de balkondan düşen genç kız öldü

Kayseri'de balkondan düşen genç kız öldü

Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'da dezenfektanla yanan çocuğun beyin ölümü gerçekleşti

Bursa'da dezenfektanla yanan çocuğun beyin ölümü gerçekleşti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.