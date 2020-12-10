YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Ergani Belediyesi, engelli vatandaşlar için rampa yaptı

Ergani Belediyesi, engelli vatandaşlar için rampa yaptı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 10.12.2020 16:00 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Belediyesi, engelli vatandaşların yıllardır talep ettiği engelli rampasını yaparak vatandaşların kullanımına sundu.İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Ergani Belediyesi vatandaşların sorunlarını çözmeye devam ediyor.

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Belediyesi, engelli vatandaşların yıllardır talep ettiği engelli rampasını yaparak vatandaşların kullanımına sundu.
İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Ergani Belediyesi vatandaşların sorunlarını çözmeye devam ediyor. Önceki dönemlerde belediyeye dilekçe ve sözlü olarak engelli yolunun yapılmasını isteyen aileye verilen sözler tutulmadı. Son olarak Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk ile görüşen aile, yolun yapılmasını istedi. Kaymakam Öztürk’ün talimatları ile harekete geçen belediye ekipleri, engelli rampasını bir hafta gibi kısa bir sürede tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.
Vatandaşlar, kendilerine söz verip yerine getiren Kaymakam Öztürk’e teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Telefonlar susmuyor! Çıkan haberlerin ardından herkes bu köyden arsa almak istiyorTelefonlar susmuyor! Çıkan haberlerin ardından herkes bu köyden arsa almak istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' DiyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' Diyoruz
1/

Diyarbakır Namaz Vakitleri 10 Aralık Perşembe

İmsak
05:50
Sabah
07:17
Öğle
12:17
İkindi
14:46
Akşam
17:07
Yatsı
18:29
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.