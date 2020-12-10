Ergani Belediyesi, engelli vatandaşlar için rampa yaptı

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Belediyesi, engelli vatandaşların yıllardır talep ettiği engelli rampasını yaparak vatandaşların kullanımına sundu.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Ergani Belediyesi vatandaşların sorunlarını çözmeye devam ediyor. Önceki dönemlerde belediyeye dilekçe ve sözlü olarak engelli yolunun yapılmasını isteyen aileye verilen sözler tutulmadı. Son olarak Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk ile görüşen aile, yolun yapılmasını istedi. Kaymakam Öztürk’ün talimatları ile harekete geçen belediye ekipleri, engelli rampasını bir hafta gibi kısa bir sürede tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

Vatandaşlar, kendilerine söz verip yerine getiren Kaymakam Öztürk’e teşekkür etti.

