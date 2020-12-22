Ergani’de hız kesici kasis çalışmaları başladı

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Belediyesi tarafından kent genelinde hız kesici kasis yerleştirme çalışması başlatıldı.

Ergani Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince montajına başlanan plastik hız kesici kasisler, geçiş yapacak olan araçların hızını 10 kilometreye kadar düşürüyor. Ayrıca, üzerinde bulunan reflektif mercek ile gece karanlığında da araçlar için görüş sağlıyor. Çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk trafikteki güvenlik tedbirlerini arttırmak amacıyla halkın da taleplerini dikkate alarak, asfalt olan yollarda hız kesici kasis çalışmalarına başladıklarını söyledi. Kaymakam Öztürk, "İlk etapta kritik gördüğümüz Milli Egemenlik, Ziya Gökalp, Kurtuluş ve Dicle caddelerinde kasis çalışmaları yürüteceğiz. İhtiyaç görülmesi halinde farklı noktalarda da kasis çalışmalarımız devam edecek. Halkımızın da trafik kuralları konusunda dikkatli davranmalarını rica ediyoruz" dedi.

