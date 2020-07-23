YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Ergani’de Köyde Kal Spor Yap Projesi

Ergani’de Köyde Kal Spor Yap Projesi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 23.07.2020 14:30 | Son Güncelleme

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, çocukları sporla tanıştırmak amacıyla hayata geçirilen Köyde Kal Spor Yap Projesi Ergani ilçesine bağlı Güneştepe köyünde gerçekleştirildi.Proje kapsamında, voleybol filesi, voleybol topu gibi spor malzemeleri yardımında bulundu.

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, çocukları sporla tanıştırmak amacıyla hayata geçirilen Köyde Kal Spor Yap Projesi Ergani ilçesine bağlı Güneştepe köyünde gerçekleştirildi.
Proje kapsamında, voleybol filesi, voleybol topu gibi spor malzemeleri yardımında bulundu. Daha sonra atletizm branşında çocuk atletizm etkinlikleri, köyün en hızlısı, en güçlüsü, en uzak atlayan etkinlikleri yapıldı. Dereceye girenler ve yarışmalara katılanlara çeşitli hediyeler ve madalya verildi. Köyde Kal Spor Yap Projesi kapsamında Güneştepe köyünde çocukların rahat bir şekilde voleybol oynaması için, Ergani Belediyesi tarafından plaj voleybol sahası yapıldı. Yetkililer, proje kapsamında çocuklara forma, tişört, voleybol filesi ve voleybol topu hediye etti. İlk kez plaj voleybolu sahasına kavuşan çocuklar büyük sevinç yaşadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Staja gidiyorum' diye evden çıktı, 5 yıldır haber yok 'Staja gidiyorum' diye evden çıktı, 5 yıldır haber yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' DiyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' Diyoruz
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Diyarbakır Namaz Vakitleri 23 Temmuz Perşembe

İmsak
03:28
Sabah
05:08
Öğle
12:31
İkindi
16:22
Akşam
19:43
Yatsı
21:16

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Türkiye’nin en büyük mahallesinde yol yapım çalışmaları sürüyor

Türkiye’nin en büyük mahallesinde yol yapım çalışmaları sürüyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Bağlar Belediyesinden korona virüse karşı hijyen ve denetim seferberliği

Bağlar Belediyesinden korona virüse karşı hijyen ve denetim seferberliği

Başkan Beyoğlu’na sosyal medyadan destek yağdı

Başkan Beyoğlu’na sosyal medyadan destek yağdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.