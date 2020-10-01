Ergani’de mezarlıklar temizlendi

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde bulunan mezarlıklar, belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Ergani Belediyesi, ilçede bulunan 4 mezarlık alanında çalışma başlattı. Yıllardır bakımsız olan mezarlıklar, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk’ün talimatı ile görevlendirilen temizlik ekiplerince temizlendi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Öztürk, Ergani genelinde 4 mezar yerinin bulunduğunu bu alanların da temizlik ekiplerince dönüşümlü olarak temizleneceğini söyledi. Kaymakam Öztürk, “Ergani genelindeki mezarlıklar yıllardır böyleydi. Biz de genel bir temizlik başlattık. Bundan sonra dönüşümlü olarak mezarlıklarda temizlik çalışması yapılacak” dedi.



