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Ergani’de zabıta ekiplerinin gıda denetimleri devam ediyor

05.02.2021 12:45 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’ın Ergani İlçe Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelinde gıda denetimlerine devam ediyor.Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk’ün talimatları ile harekete geçen zabıta ekipleri, iş yeri açma ruhsatı, iş yeri temizliği, gıdaların tazeliği ve paketli gıdaların son kullanım tarihleri kontrol edilerek denetim gerçekleştirdi.

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelinde gıda denetimlerine devam ediyor.
Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk’ün talimatları ile harekete geçen zabıta ekipleri, iş yeri açma ruhsatı, iş yeri temizliği, gıdaların tazeliği ve paketli gıdaların son kullanım tarihleri kontrol edilerek denetim gerçekleştirdi. Denetimlerini, gıda tazeliği ve genel temizlik kurallarına yönelik de gerçekleştiren ekipler, ayrıca market reyonlarındaki ürün fiyatlarını kontrol etti. Son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edilirken, vatandaşların gönül rahatlığı ile alışveriş yapabilmeleri için esnaflara gerekli uyarılarda bulunulduğu belirtildi.

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