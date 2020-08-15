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ERGAZ Yönetim Kurulu eski Başkanı İhsan Yağız vefat etti

ERZURUM HABERLERİ  | 15.08.2020 13:21 | Son Güncelleme

Enerji sektörünün öncü kuruluşlarından ERGAZ A.Ş.

ERGAZ Yönetim Kurulu eski Başkanı İhsan Yağız vefat etti

Enerji sektörünün öncü kuruluşlarından ERGAZ A.Ş. Yönetim Kurulu eski Başkanı İhsan Yağız (82) vefat etti.
ERGAZ A.Ş. Genel Müdürü Ebubekir Yağız, ağabeyinin vefatıyla ilgili yayınladığı mesajında üzüntüsünü belirterek, “Değerli aile büyüğümüz ve Yönetim Kurulu Üyemiz , ağabeyim İhsan Yağız Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Enerji Sektörüne ve Ergaz Camiasına sunduğu değerli katkılarını her zaman minnetle hatırlayacağız. Merhuma Allah’tan rahmet , Ailesine ve Ergaz Camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet olsun .. Yağız ailesi ve tüm akrabalarımızın başı sağ olsun” dedi.
Ergaz A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Yağız, Erzurum’da uzun yıllar din dersi öğretmenliğinin yanı sıra , bir süre de Ergaz A.Ş. şirket yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. İhsan Yağız, hat sanatı ile uğraşarak bir çok esere de imza attı. Hat sanatı çalışmalarıyla ilgili ikisi Erzurum’da , birisi Kocaeli’de olmak üzere 3 kez sergi açtı.
İhsan Yağız’ın cenazesi, bugün Körfez Asri Mezarlığında kılınan cenaze namazına müteakip toprağa verilecek.

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