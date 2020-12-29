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Ergen’den en sağlıklı protokol

AYDIN HABERLERİ  | 29.12.2020 10:07 | Son Güncelleme

Muğla Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü ve Hayırsever İş İnsanı Mustafa Kemal Ergen arasında Bodrum ilçesi Mumcular Mahallesine yapılacak Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için protokol imzalandı.Muğla Valiliği 75.

Muğla Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü ve Hayırsever İş İnsanı Mustafa Kemal Ergen arasında Bodrum ilçesi Mumcular Mahallesine yapılacak Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için protokol imzalandı.

Muğla Valiliği 75. Yıl Toplantı Salonunda düzenlenen protokol imza törenine Muğla Valisi Orhan Tavlı, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, İl Sağlık Müdürü İskender Gencer, siyasiler ve Mumcular Mahalle Muhtarı Muhammet Işık ile hayırsever Mustafa Kemal Ergen katıldı.

Hazine tarafından sağlık tesisi amacı ile kullanılması koşuluyla Sağlık Bakanlığına tahsis edilen Bodrum ilçesi Mumcular Mahallesinde bulunan yaklaşık 7 dönüm arsaya yapılacak yaklaşık 700 metrekare inşaat alanına sahip; iki ayrı bağımsız bölümden oluşan Aile Sağlığı Merkezi ile Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun şekilde projelendirildiği belirtildi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, bu zor dönemde, hayırseverlerin sağlık alanında yapmış oldukları desteklerin öneminden söz ederek hayırsever vatandaş Mustafa Kemal Ergen’e teşekkür etti.

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