YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Ergene Belediye Başkanı Ergene, sokaklarında kapı kapı dolaşarak maske dağıtıyor

Ergene Belediye Başkanı Ergene, sokaklarında kapı kapı dolaşarak maske dağıtıyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 20.04.2020 14:15 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüs (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında ilk andan itibaren etkin ve karalı bir çalışma yürüten Ergene Belediyesi kendi tesislerinde kendi imkanları ile ürettiği maskeleri Ergenelilere kapı kapı dolaşarak ulaştırıyor.

Yeni tip korona virüs (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında ilk andan itibaren etkin ve karalı bir çalışma yürüten Ergene Belediyesi kendi tesislerinde kendi imkanları ile ürettiği maskeleri Ergenelilere kapı kapı dolaşarak ulaştırıyor. Maske üretiminde de bizzat yer alan belediye başkanı Rasim Yüksel sokak sokak gezerek maske dağıtımına da katılıyor.
Ergene’de belediye imkanları ile üretilen maskeleri yine belediye personelinin katılımıyla vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştıran Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Sağlık Mahallesi’nde gerçekleştirilen maske dağıtımının ardından, “Sağlık mahallemizin en alt kısmındayız. En ücra köşeye kadar vatandaşlarımızı atlamaksızın, maske dağıtıyoruz. Öncelikli olarak ülkemize, tüm dünyaya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağlık çalışanlarımıza, doktorlarımıza teşekkür ediyorum. Personelimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Halkımızın sağlığı her şeyden önemli. Evde kal Ergene, evde kal Türkiye” dedi.
Kendi kademelerinde ürettikleri hijyen noktası aparatlarını vatandaşların yoğun olduğu yerlere yerleştirdiklerini kaydeden Başkan Yüksel, “Halkımızın sağlığı her şeyden önemli. Bugün de atlamaksızın ev ev maske dağıtıyoruz. Halkımızın sağlığı her şeyden önemli diyoruz. Türkiye ve dünya hakikaten kötü günler geçiriyor. İnşallah bunları atlatacağız. Tedbirle, panik yapmadan biz vatandaşımızı uyarıyoruz, uyarmaya devam ediyoruz. Maskesiz sokağa çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. Virüsün veya mikrobun nereden, ne zaman geleceği belli olmaz. Tedbirimizi vatandaş olarak almak zorundayız. Ergene Belediyesi olarak kapı kapı dolaştık, 20 bin maske dağıttık, dağıtmaya da devam ediyoruz. Bir yandan üretimimiz devam ediyor. Bir yandan dağıtımımız devam ediyor. O yüzden vatandaşımızın sağlığını önemsiyoruz. Yine tedbir çalışmalarımız devam ediyor. Dezenfektan aparatlarını da çoğaltıyoruz. İşçi duraklarına da yerleştirdik. Bankaların önlerine yerleştiriyoruz. Aynı tempoda devam ediyoruz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Prof. Orhan Yıldız: Tedaviyi görseniz evden çıkmazdınız Prof. Orhan Yıldız: Tedaviyi görseniz evden çıkmazdınız
PARTNER Yumruk yumruğa saldırı! Diskalifiye şoku Yumruk yumruğa saldırı! Diskalifiye şoku
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aksaz’dan maske eleştirisi

Aksaz’dan maske eleştirisi

Eyüpsultanlı öğrenciler AYT ile kendilerini test etti

Eyüpsultanlı öğrenciler AYT ile kendilerini test etti

Sigara tiryakisi vatandaştan Korona virüs önlemi

Sigara tiryakisi vatandaştan Korona virüs önlemi

Sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinin bahçesini renklendirdiler

Sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinin bahçesini renklendirdiler

Vali Günaydın’dan sokağa çıkma kısıtlamasına uyanlara teşekkür

Vali Günaydın’dan sokağa çıkma kısıtlamasına uyanlara teşekkür

İzmir'de çilek hasadı Kovid-19'a rağmen sorunsuz devam ediyor

İzmir'de çilek hasadı Kovid-19'a rağmen sorunsuz devam ediyor

Tekirdağ Namaz Vakitleri 20 Nisan Pazartesi

İmsak
04:43
Sabah
06:16
Öğle
13:14
İkindi
16:59
Akşam
20:02
Yatsı
21:29

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler20 Nisan Pazartesi

Özkan Eczanesi
Cerkezkoy
Zade Eczanesi
Cerkezkoy
Işık Eczanesi
Corlu
Duru Eczanesi
Corlu
Doğan Eczanesi
Hayrabolu
Yıldız Eczanesi
Kapakli
Şifa Eczanesi
Marmaraereglisi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Anadolu Ajansı 100 yaşında

İhtiyaçları için bir telefon yetiyor

İhtiyaçları için bir telefon yetiyor

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Çorlu’da Narkotik Operasyonu

Çorlu’da Narkotik Operasyonu

Çorlu'da bebek katili aileye ceza yağdı

Çorlu'da bebek katili aileye ceza yağdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.