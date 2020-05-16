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Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel “Ergene’de engelleri sevgiyle aşıyoruz”

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 16.05.2020 15:07 | Son Güncelleme

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Yüksel, “Ergene’de engelleri sevgiyle hep birlikte aşıyoruz” dedi.
Başkan Yüksel, Ergene Belediyesi olarak engelli vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirterek, “İnsan odaklı anlayışımızla ilçemizde engelli vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk olmaya da devam ediyoruz. Engelli kardeşlerimizin kimseye muhtaç olmadan hayata eşit ve etkin katılımları en temel ve evrensel haklarıdır. Engelli kardeşlerimizin toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, desteklemek, karşılaşabilecekleri tüm engelleri kaldırmak, kaliteli yaşam sürdürebilmelerini sağlamak aynı zamanda onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek hepimizin sosyal sorumluluğudur. Çağdaş toplum anlayışının bir parçası olarak gördüğümüz kardeşlerimizin sorunlarını çözmeye, sosyal ve kültürel tüm ihtiyaçlarını gidermek için çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.
Başkan Yüksel ayrıca, “Engelli olan hiçbir kimse toplumsal ve sosyal yaşamdan izole edilmemeli, ayrımcılığa uğramamalıdır. Unutmamalıyız ki hepimiz birer engelli adayıyız, bu farkındalık ve bilinçle hareket ederek engelli vatandaşlarımıza gereken özeni ve duyarlılığı göstermeliyiz. Engelliler haftası vesilesiyle tüm engelli vatandaşlarımıza sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum” şeklinde konuştu.

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