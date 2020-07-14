YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Ergene Belediye Başkanı Yüksel: “Mahalle ayrımı yapmadan hizmet ediyoruz”

Ergene Belediye Başkanı Yüksel: “Mahalle ayrımı yapmadan hizmet ediyoruz”

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 14.07.2020 16:36 | Son Güncelleme

Tekirdağ’na Ergene ilçesinde sevgiyi yeşerttiklerini kaydeden Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Ergene’deki hiçbir mahallemizi bir diğerinden ayırmadan eşit şekilde hizmet etmeye vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermeye ve eksikleri gidermeye devam ediyoruz” dedi.Ergene’nin her karışında imzamız ve hizmetlerimiz var ve bu hizmetlerimizle gurur duyuyoruz diyen Başkan Yüksel, “Ergene’nin tüm mahallelerinde rutin belediyecilik hizmetlerini yapıyoruz.

Ergene Belediye Başkanı Yüksel: “Mahalle ayrımı yapmadan hizmet ediyoruz”

Tekirdağ’na Ergene ilçesinde sevgiyi yeşerttiklerini kaydeden Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Ergene’deki hiçbir mahallemizi bir diğerinden ayırmadan eşit şekilde hizmet etmeye vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermeye ve eksikleri gidermeye devam ediyoruz” dedi.
Ergene’nin her karışında imzamız ve hizmetlerimiz var ve bu hizmetlerimizle gurur duyuyoruz diyen Başkan Yüksel, “Ergene’nin tüm mahallelerinde rutin belediyecilik hizmetlerini yapıyoruz. Bunun yanı sıra Ergene halkını sosyal belediyecilik ile tanıştırıyor, sosyal belediyecilik alanında da diğer her alanda olduğu gibi öncü olmaya devam ediyoruz. Ergene’ye hizmetlerimiz bitmeyecek. Hizmetlerimizi ilmek ilmek, nakış nakış işleyeceğiz” diye konuştu.

"Daha yapacak çok işimiz var"
Başkan Yüksel, “Halkımızın bizi göreve getirdiği günden beri var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni kurulan bir ilçe olarak diğer belediyelerin 20 yılda yapamadığını biz ilk dönemimizde yaptık. Türkiye’de gelişmiş belediyelerde ve varsa Ergene Belediyesinde de o var. Bizler makamda oturan değil sahada vatandaşımızın yanındayız. Sağlık, sosyal-kültürel, alt yapı - üst yapı, spor, eğitim her alanda vatandaşımız için hizmetleri sunmaya devam ediyoruz. Bir çok Belediyede olmayan hizmetleri bir bir hayata geçirdik, Tekirdağ’ın parlayan yıldızı ilçemizde daha yapacak çok işimiz var, Ergene halkı hizmetin her zaman en iyisine layıktır” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan’da üretiliyor dünyaya ihraç ediliyor

Erzincan’da üretiliyor dünyaya ihraç ediliyor

Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaymakam Mutlu’dan 15 Temmuz Mesajı

Kaymakam Mutlu’dan 15 Temmuz Mesajı

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı

Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Rize'deki sel) Hakikaten bölgede son zamanlarda en yoğun yağış olarak değerlendirilebilir. Geçen hafta Trabzon'da olmuştu, 60-65 kilogram yağmıştı. Oysa bu hafta burada yağan yağmurun miktarı 262-263 kilogram."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Rize'deki sel) Hakikaten bölgede son zamanlarda en yoğun yağış olarak değerlendirilebilir. Geçen hafta Trabzon'da olmuştu, 60-65 kilogram yağmıştı. Oysa bu hafta burada yağan yağmurun miktarı 262-263 kilogram."

Tekirdağ Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
03:49
Sabah
05:43
Öğle
13:21
İkindi
17:19
Akşam
20:49
Yatsı
22:34

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Işık Eczanesi
Corlu
Yeltekin Eczanesi
Hayrabolu
Yıldız Eczanesi
Kapakli
Şifa Eczanesi
Marmaraereglisi
Eşkinat Eczanesi
Suleymanpasa
Bayram Eczanesi
Muratli
Çerkezköy Derman Eczanesi
Cerkezkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.