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Ergene Belediye Başkanı Yüksel: “Tekrar kucaklaştığımız bayramları yaşamak en büyük temennimizdir”

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 23.05.2020 12:06 | Son Güncelleme

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ergene Belediye Başkanı Yüksel: “Tekrar kucaklaştığımız bayramları yaşamak en büyük temennimizdir”

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Yüksel en büyük temennisinin tekrar kucaklaştığımız bayramları yaşamak olduğunu söyledi.
Başkan Yüksel yayınladığı mesajında, “Dinimizin, rahmet, merhamet ve bereket ayı olarak nitelediği mübarek ramazanı şerifi geride bırakarak Ramazan Bayramına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar her yıl gelip geçen sıradan günler olmaktan öte güzelliklerin dalga dalga toplumun bütün kesimlerine yayıldığı, beni biz yapan yüce dinimizin rahmet kaynaklı çağrısına kulak verip, yanı başımızdakinin fark edildiği ve gözetildiği, toplumda açılan sosyal yaraların sarıldığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın yeniden güç kazandığı çok özel günlerdir. Ülkemizi ve dünyayı sarsan salgın dolayısıyla yaşadığımız zor günleri hep birlikte atlattığımız, sosyal mesafe engelini aştığımız ve tekrar kucaklaştığımız bayramları yaşamak en büyük temennimizdir. Sevincin, mutluluğun ve paylaşmanın en üst seviyede yaşandığı nice bayramlara ulaşmak temennisiyle bütün hemşerilerimin ve vatandaşlarımızın mübarek ramazan bayramını kutluyorum” ibarelerine yer verdi.

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