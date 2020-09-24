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Ergene Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 24.09.2020 11:44 | Son Güncelleme

Ergene Belediyesi ilçede bulunan park, yeşil alan ve sosyal yaşam alanlarının kalitesini arttırmaya devam ediyor.Ergene’nin çeşitli mahallelerindeki yeşil alanların bakımını titizlikle yapan Ergene Belediyesi ekipleri, bir yandan da ilçedeki yeşil alanlara yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ergene Belediyesi ilçede bulunan park, yeşil alan ve sosyal yaşam alanlarının kalitesini arttırmaya devam ediyor.
Ergene’nin çeşitli mahallelerindeki yeşil alanların bakımını titizlikle yapan Ergene Belediyesi ekipleri, bir yandan da ilçedeki yeşil alanlara yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor. Ergene halkının doğayla bütünleşmesi için yoğun mesai harcayan ekipler Ergene’nin cadde ve sokaklarının da modern bir görünüme kavuşması için çalışmalarına devam ediyor.
Park ve yeşil alanlarda düzenli olarak çim biçimi ve ot temizliği gerçekleştiren belediye ekipleri, çocukların parklarda gönül rahatlığıyla vakit geçirebilmeleri için de çalışmalarını sürdürüyor. Parkların bakım, onarım ve tadilatları yapılırken, oyun grupları da kontrol ediliyor. Karamehmet Mahallesi’ndeki parklara bakım yapan ekipler mahallenin meydanında düzenleme çalışması yaptı.
Yapılan çalışmalar ile parkların ve yeşil alanların daha nezih ve daha modern bir görünüm kazanacağını ifade eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Ergeneliler parklara yoğun ilgi gösteriyorlar. Bizler de vatandaşlarımızın ilçe genelinde yer alan parkların keyfini kaliteli bir biçimde çıkarabilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Yeşil alanlardaki çimler biçiliyor. Yabani otlar temizleniyor. Tüm bunların yanı sıra yeni park ve yeşil alanları ilçemize kazandırmak için de çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz” dedi.

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