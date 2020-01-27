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Ergene Belediyesi kursiyerleri eğitimlerini sürdürüyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 27.01.2020 14:50 | Son Güncelleme

Ergene Belediyesi tarafından Tekirdağ Meslek Edinme Kursu (TEMEK) desteğiyle düzenlenen bayan kuaförlüğü kursunda eğitim alan kursiyerlerin 1.modül eğitimlerini tamamlandı.Ergene’de ki bayanlara istihdam sağlayan Ergene Belediyesi’nin 2.dönem kursiyerleri öğrenmiş oldukları dalgalı fön, düz fön, kırık fön, düz kesim, katlı kesim, makine kesimi, topuz, keratin bakım, manikür, pedikür, örgü çeşitleri, afro örgü, afrika örgüsü, kaş, makyaj, saça kalıcı ve geçici şekil verme eğitimlerini tamamladılar.

Ergene Belediyesi tarafından Tekirdağ Meslek Edinme Kursu (TEMEK) desteğiyle düzenlenen bayan kuaförlüğü kursunda eğitim alan kursiyerlerin 1.modül eğitimlerini tamamlandı.
Ergene’de ki bayanlara istihdam sağlayan Ergene Belediyesi’nin 2.dönem kursiyerleri öğrenmiş oldukları dalgalı fön, düz fön, kırık fön, düz kesim, katlı kesim, makine kesimi, topuz, keratin bakım, manikür, pedikür, örgü çeşitleri, afro örgü, afrika örgüsü, kaş, makyaj, saça kalıcı ve geçici şekil verme eğitimlerini tamamladılar. Kursiyerler önümüzdeki ay ikinci modül eğitimlerine başlayacaklar.
Kasım ayında başlayan eğitimlerine aralıksız bir şekilde devam eden Ergene Belediyesi kursiyerleri kısa süre içinde bayan kuaförlüğü mesleğinde uzun bir yol kat etti. Hafta içi her gün 6 saat eğitim alan kursiyerler ikinci dönemde boya, röfle, ombre, sombre, meç, saç rengini açma eğitimleri alarak kurslarını tamamlayacak.
Gelin saçlarını kursiyerler yapacak
Ergene Belediyesinin her sene geleneksel hale getirerek düzenlemiş olduğu ve bu yılda gerçekleştireceği 14 Şubat Geleneksel Toplu Nikah Şöleninde gelinlerin saç bakım ve makyajlarını belediye kursiyerlerimiz yapacak.
“Projemiz Tekirdağ bölgesinde örnek”
Ergene’de her zaman kadınlara destek verdiklerini belirten Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Ergene’de kadınlarımıza sağladığımız istihdam ile onları meslek sahibi yapıyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimizden olan Meslek Edindirme kursumuz Tekirdağ bölgemizde örnek gösterilecek projelerimizdendir. Birinci dönem kursiyerlerimiz gibi ikinci dönem kursiyerlerimizde bayan kuaförlüğü eğitimlerini başarıyla tamamlayarak meslek sahibi olacakken kendi iş yerini açmak isteyen kursiyerlerimizde kendi işinin patronu olacak” ifadelerine yer verdi.

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