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Ergene Belediyesi Kütüphanesi Covid19 kurallarına uygun hizmet veriyor

08.02.2021 17:37 | Son Güncelleme:
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Ergene Belediyesi Kütüphanesi Covid19 kurallarına uygun hizmet veriyor

Ergene Belediyesi ve Atatürk gönüllüleri kütüphane oluşumu platformu üyeleri ile birlikte kurulan Ergene Belediyesi Atatürk Gönüllüleri Zübeyde Hanım Kütüphanesi Ergene Belediyesi Kültür Merkezinde Covid-19 kurallarına uyarak hizmet vermeye devam ediyor.Ergene’de öğrencilerin ödev için araştırmalar yaptığı, kitap okuduğu, ders çalıştığı Ergene Belediyesi Atatürk Gönüllüleri Zübeyde Hanım Kütüphanesinde romanlar, hikaye kitapları ve ansiklopediler gibi binlerce kitap raflarda okuyucuları ile buluşuyor.

Ergene Belediyesi ve Atatürk gönüllüleri kütüphane oluşumu platformu üyeleri ile birlikte kurulan Ergene Belediyesi Atatürk Gönüllüleri Zübeyde Hanım Kütüphanesi Ergene Belediyesi Kültür Merkezinde Covid-19 kurallarına uyarak hizmet vermeye devam ediyor.
Ergene’de öğrencilerin ödev için araştırmalar yaptığı, kitap okuduğu, ders çalıştığı Ergene Belediyesi Atatürk Gönüllüleri Zübeyde Hanım Kütüphanesinde romanlar, hikaye kitapları ve ansiklopediler gibi binlerce kitap raflarda okuyucuları ile buluşuyor. Zengin bir içeriğe sahip olan Ergene Belediyesi Atatürk Gönüllüleri Zübeyde Hanım Kütüphanesinde Covid-19 kurallarına riayet edilerek kurallara harfiyen uyuluyor.
Sosyal mesafe ve dezenfeksiyon önlemlerinin alındığı Ergene Belediyesi Atatürk Gönüllüleri Zübeyde Hanım Kütüphanesinde sandalyeler arasında mesafe bulunurken, maskesiz kimselerin alınmadığı kütüphanenin giriş - çıkışlarında el dezenfektanları da bulunuyor. Kütüphanede havalandırma işlemleri de klima yerine daha sağlıklı olan cam açılarak doğal yollarla yapılıyor. Ergene Belediyesi Atatürk Gönüllüleri Zübeyde Hanım Kütüphanesi gün sonunda düzenli olarak dezenfekte edilerek ertesi güne hazırlanıyor.
Bilgiye erişim kolaylığı sağlayan kütüphaneden oldukça memnun olduklarını belirten öğrenciler derslerden arta kalan vakitlerinde bol bol kitap okuduklarını belirttiler.
Atatürk Gönüllüleri Zübeyde Hanım kütüphanesinde belirlenen Covid-19 kurallarına uyarak hizmet verdiklerini ve her yaştan vatandaşın okuyabileceği kitaplar olduğunu belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Kültürlü insanların en büyük dostu kitaptır. Kitap, zihnimizin ve gönlümüzün ihtiyaçlarını en kestirme yoldan karşılayan kıymetli bir hazinedir. Bu hazineden mahrum kalmamak için kütüphanemizde her yaş gurubu için kitap bulunmaktadır. Kitap ve kütüphaneleri aktif yaşamımızın içine almayı hedefleyerek, gençlerimize okumayı teşvik etmek, geçerli, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşımı sağlamak, ilçemizde ki vatandaşlarımıza yaşam boyu bilgi okuryazarlığı becerisini kazandırmak hedefindeyiz” dedi.

Ergene Belediyesi Kütüphanesi Covid19 kurallarına uygun hizmet veriyor

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