Ergene Belediyesi sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor

Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belediyeye ait geçici hayvan bakımevinden tedarik ettikleri mama ve yemleri sokak hayvanları ile buluşturuyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde sevimli dostlar için mama dağıtımlarında bulunan Ergen Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sadece kısıtlama günlerinde değil kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için her zaman besleme noktalarına yem, mama ve su bırakıyor.

Ergene’de dışarıda yaşayan minik dostlar, vatandaşların sokağa çıkmadığı günlerde de ihmal edilmiyor. Yiyecek bulmakta zorlanan, kentin sokaklarında yaşayan sevimli dostların tüm yaşamsal ihtiyaçları Ergene Belediyesi tarafından karşılanıyor. Yeni yılda günlük sokağa çıkma kısıtlamalarında Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, barınaktan temin edilen mamalar sokaklardaki sevimli dostlar ile buluşturuldu.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamasında, "Ergene Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı gereği hem çevreye hem de hayvan haklarına saygılı bir belediye olmuştur. Tüm dünya olarak zor bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde sokakta yaşayan dostlarımızın da beslenme ihtiyacını göz önüne alarak besleme çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Her canlının yaşama hakkına sahip olduğu anlayışını benimseyerek sokaktaki sevimli dostlarımıza destek oluyoruz. İlçemizde bulunan sahipsiz can dostlarımızın sahibi olmaya, onlara sahip çıkmaya devam ediyoruz, bu doğa bu dünya hepimizin" dedi.