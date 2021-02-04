YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Ergene Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

Ergene Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

04.02.2021 13:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ergene Belediyesi’nin Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.

Ergene Belediyesi’nin Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı. Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas başkanlığında yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karar bağlandı.
Ulaş Belediyesi Düğün Salonunda gerçekleşen toplantıda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısına konu olan ilçe sınırları içerisinde kırsal yerleşim özelliği taşıyan mahalle ve alanların belirlenmesi hususu görüşülerek plan ve bütçe komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısına konu olan 2021 yılında çalıştırılacak olan sözleşmeli personel ücretlerinde değişiklik yapılması hususu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra komisyondan gelen raporlar da görüşülerek Ergene Belediye Meclis üyeleri tarafından karara bağlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor
’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu
1/

Tekirdağ Namaz Vakitleri 4 Şubat Perşembe

İmsak
06:44
Sabah
08:11
Öğle
13:29
İkindi
16:11
Akşam
18:37
Yatsı
19:59

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Perşembe

Aslı Eczanesi
Suleymanpasa
Gözde Eczanesi
Suleymanpasa
Hakan Eczanesi
Suleymanpasa
Yalkın Eczanesi
Suleymanpasa
Tunalı Eczanesi
Kapakli
Buket Eczanesi
Cerkezkoy
Ören Eczanesi
Cerkezkoy
Tümünü Göster
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yunusemre’de yağış seferberliği

Yunusemre’de yağış seferberliği

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Diğer Haberler

Şikayet üzerine balıkçılar denetlendi

Şikayet üzerine balıkçılar denetlendi

Ergene’nin nüfusu 64 bin 820 oldu

Ergene’nin nüfusu 64 bin 820 oldu

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Çorlu’nun yeni nüfusu 279 bin 251 oldu

Çorlu’nun yeni nüfusu 279 bin 251 oldu

Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü

Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü

Pasajlarda dezenfeksiyon işlemi

Pasajlarda dezenfeksiyon işlemi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.