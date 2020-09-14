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Ergene Belediyesi Vakıflar Spor Kompleksi’nin yapımına başladı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 14.09.2020 16:29 | Son Güncelleme

Ergene Belediyesi tarafından Vakıflar Mahallesi’ne yapılacak olan spor kompleksi projesinde geçtiğimiz günlerde yüklenici firma ile yapım sözleşmesinin imzalanmasının ardından yapım çalışmaları başladı.Ergene halkına verdikleri tüm sözleri yerine getirme gayreti içerisinde olduklarının altını çizen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Ergene halkına ne söz verdiysek görev süremiz içerisinde hepsini bir bir hayata geçireceğiz.

Ergene Belediyesi tarafından Vakıflar Mahallesi’ne yapılacak olan spor kompleksi projesinde geçtiğimiz günlerde yüklenici firma ile yapım sözleşmesinin imzalanmasının ardından yapım çalışmaları başladı.
Ergene halkına verdikleri tüm sözleri yerine getirme gayreti içerisinde olduklarının altını çizen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Ergene halkına ne söz verdiysek görev süremiz içerisinde hepsini bir bir hayata geçireceğiz. Bunları yaparken de Ergene’nin hiçbir mahallesini bir diğerinden ayırmadan hangi mahallemize hangi hizmetin, hangi projenin sözünü vermişsek onu yapacağız. Şimdi de Vakıflar Mahallemizde yapımına başladığımız spor kompleksini kısa sürede Ergene halkının kullanımına sunacağız” dedi.
Vakıflar Gençlik ve Spor Tesisi projesinin Ergene halkına hayırlı olması dileklerinde bulunan Başkan Yüksel, “Vakıflar Spor Kompleksi 41 bin 891 metrekare alan üzerine yapılacak. Vakıflar Mahallemize kazandıracağımız büyük spor tesisimizin yapımına başlandı. Projede futbol sahasının yanı sıra özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere her yaş grubundaki vatandaşlarımızın faydalanabileceği açık spor alanı da yer alacak. Projeye 7’den 70’e tüm vatandaşlarımız rahatlıkla erişim sağlayabilecekler ve faydalanabilecekler. Bu sayede hem beden hem de ruhsal gelişimlerine destek sunmuş olacağız. Projemizi özellikle gençlerimiz ile buluşturup bütünleştireceğiz spor sayesinde gençleri kötü alışkanlıklar ve kötü ortamlardan da uzak tutacağız” diye konuştu.
Proje hakkında da bilgiler veren Başkan Yüksel, “Projede 65 metreye 108 metre büyüklüğünde futbol sahası, 450 kişi kapasiteli tribün, idari bina, soyunma odaları, tuvalet ve duş alanları, revir, antrenör ve hakem odaları ile büfe ve otopark da yer alacak” şeklinde konuştu.

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