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Ergene Belediyesi yeni kurslar açıyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 03.11.2020 11:48 | Son Güncelleme

Ergene Belediyesi vatandaşlar için ücretsiz bir şekilde başlatmış olduğu meslek edindirme kurslarına yeni kurslar eklenmeye devam ediyor.Ergene Belediyesi tarafından başlatılan giyim, pastacılık, bayan kuaförlüğü, fotoğrafçılık ve kamera çekimi, deri çanta ve aksesuar, hediyelik eşya yapımı, halk oyunları kurslarına bilgisayar kursu ve bilgisayarlı muhasebe kursları da eklendi.Ergene Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından Ergene Kültür Merkezi binasında kurulan bilgisayar ve bilgisayarlı muhasebe kursuna kayıt yaptırmak isteyenlerin diğer kurslara başvuru yaptığı gibi yazılı olarak Sağlık Mahallesi’nde yer alan Kültür Merkezi binası, Ulaş Mahallesi’nde bulunan belediye binası ile Velimeşe Mahallesi’nde bulunan belediye hizmet binasına başvurmaları gerekiyor.Ergene Belediyesi bünyesinde ücretsiz olarak düzenlenen kurslardan bayan kuaförlüğü kursu hariç diğer kurslar Ergene Kültür Merkezi binasında veriliyor.

Ergene Belediyesi yeni kurslar açıyor

Ergene Belediyesi vatandaşlar için ücretsiz bir şekilde başlatmış olduğu meslek edindirme kurslarına yeni kurslar eklenmeye devam ediyor.
Ergene Belediyesi tarafından başlatılan giyim, pastacılık, bayan kuaförlüğü, fotoğrafçılık ve kamera çekimi, deri çanta ve aksesuar, hediyelik eşya yapımı, halk oyunları kurslarına bilgisayar kursu ve bilgisayarlı muhasebe kursları da eklendi.
Ergene Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından Ergene Kültür Merkezi binasında kurulan bilgisayar ve bilgisayarlı muhasebe kursuna kayıt yaptırmak isteyenlerin diğer kurslara başvuru yaptığı gibi yazılı olarak Sağlık Mahallesi’nde yer alan Kültür Merkezi binası, Ulaş Mahallesi’nde bulunan belediye binası ile Velimeşe Mahallesi’nde bulunan belediye hizmet binasına başvurmaları gerekiyor.
Ergene Belediyesi bünyesinde ücretsiz olarak düzenlenen kurslardan bayan kuaförlüğü kursu hariç diğer kurslar Ergene Kültür Merkezi binasında veriliyor. Geçmiş dönemlerde bayan kuaförlüğü kursunu başarıyla bitiren birçok kursiyer kendi iş yerini açarak çalışmaya başlamıştı.
Konuyla ilgili olarak Ergene Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Ergene Kültür Merkezinin belediyemize devredilmesiyle birlikte yeni kurslarımızı hayata geçirdik. Şu anda kayıtlarımız devam ediyor. Pandemi döneminde alınan tedbirler kapsamında kurslarda eğitimlerimiz başlayacak. Meslek edindirme kurslarımız ile birçok vatandaşımızı iş sahibi yapmayı hedefliyoruz. Ergene Belediyesi olarak sosyal belediyecilik yaptığımız çalışmalarla halkımıza her alanda dokunan işler yaparak faydalı olma gayretimizi sürdürüyoruz. Ergene’de vatandaşlarımıza her zaman destek verdik vermeye de devam edeceğiz” denildi.

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Şifa Eczanesi
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