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Ergene Belediyesi’nde 34 personele korona virüs izni

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 20.03.2020 18:30 | Son Güncelleme

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, korona virüs salgını nedeniyle Ergene Belediyesi’nde görevli 60 yaş üzeri personel ile Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamındaki çalışanların izne ayrıldığını belirterek Ergene’de vatandaşların mecbur kalmadıkça kalabalık ortamlara girmemeleri konusunda uyarıda bulundu.Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan genelgeye istinaden yaptığı açıklamada, “Çin’in Vuhan kentinden dünyaya yayılan Korona virüs salgını nedeniyle Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında Ergene Belediyesinde çalışan 3’ü hamile, 7’si 60 yaş üstü, 10’u kronik hastalığa sahip, 7’si engelli, 4’ü okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın çalışan, 2‘si yasal süt izni kullanan ve 1 yurt dışından gelen personel olmak üzere toplamda 34 çalışanımız idari izinli sayılacaklardır” dedi.Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan genelgeye istinaden, 34 belediye personelinin izinli sayılmaları nedeniyle Ergene Belediyesi’nde çalışmaların aksatılmadan devam edeceğini belirten Başkan Yüksel, “Belediyemizde çalışan hamile, yasal süt izni kullanan, engelli, 60 yaş üzeri, kronik hastalığa sahip, yurt dışından gelen ve okul öncesi ile ilköğretimde çocuğu bulunan personelimizin izinli olması sebebiyle personel sayımızda azalma olsa da Belediyemizde hizmetlerin aksamaması için görevli bulunan diğer personellerimiz ellerinden gelen çabayı en üst düzeyde göstereceklerine yürekten inanarak Ergenemizde belediye çalışmalarının aksamayacağını belirtmek isterim” şeklinde konuştu.Başkan Yüksel Ergene’de korona virüse karşı tedbirlerin alındığını belirterek, “Belediyemiz tarafından toplu yaşam alanları, parklar, okullar, ibadethaneler, duraklar, mahalle muhtarlıkları, cadde ve sokaklar ilaçlı sular ile yıkanmış ve dezenfekte edilmiştir.

Ergene Belediyesi’nde 34 personele korona virüs izni

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, korona virüs salgını nedeniyle Ergene Belediyesi’nde görevli 60 yaş üzeri personel ile Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamındaki çalışanların izne ayrıldığını belirterek Ergene’de vatandaşların mecbur kalmadıkça kalabalık ortamlara girmemeleri konusunda uyarıda bulundu.
Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan genelgeye istinaden yaptığı açıklamada, “Çin’in Vuhan kentinden dünyaya yayılan Korona virüs salgını nedeniyle Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında Ergene Belediyesinde çalışan 3’ü hamile, 7’si 60 yaş üstü, 10’u kronik hastalığa sahip, 7’si engelli, 4’ü okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın çalışan, 2‘si yasal süt izni kullanan ve 1 yurt dışından gelen personel olmak üzere toplamda 34 çalışanımız idari izinli sayılacaklardır” dedi.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan genelgeye istinaden, 34 belediye personelinin izinli sayılmaları nedeniyle Ergene Belediyesi’nde çalışmaların aksatılmadan devam edeceğini belirten Başkan Yüksel, “Belediyemizde çalışan hamile, yasal süt izni kullanan, engelli, 60 yaş üzeri, kronik hastalığa sahip, yurt dışından gelen ve okul öncesi ile ilköğretimde çocuğu bulunan personelimizin izinli olması sebebiyle personel sayımızda azalma olsa da Belediyemizde hizmetlerin aksamaması için görevli bulunan diğer personellerimiz ellerinden gelen çabayı en üst düzeyde göstereceklerine yürekten inanarak Ergenemizde belediye çalışmalarının aksamayacağını belirtmek isterim” şeklinde konuştu.
Başkan Yüksel Ergene’de korona virüse karşı tedbirlerin alındığını belirterek, “Belediyemiz tarafından toplu yaşam alanları, parklar, okullar, ibadethaneler, duraklar, mahalle muhtarlıkları, cadde ve sokaklar ilaçlı sular ile yıkanmış ve dezenfekte edilmiştir. Yine bunun yanı sıra ayrıca Ergenemizde semt pazarlarında pazarcı esnafımıza ve vatandaşlarımıza maske, eldiven ve dezenfektan da dağıtıldı ve dağıtılmaya da devam edecek. Ergenemizde ki otobüs bekleme duraklarına yine belediyemiz tarafından dezenfektanlar da konularak İlçemizde virüse karşı önlemlerimiz devam etmektedir” diye konuştu.

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