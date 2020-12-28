Ergene Belediyesi’nde asgari ücret 3 bin 50 TL

Ergene Belediyesi Başkanı Rasim Yüksel, 2021 yılı için asgari ücretin açıklanmasının ardından kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, işçilerinin yeni yılda alacağı en düşük ücreti duyurdu.

Kişisel sosyal medya hesabından, “Ergene Belediyesi olarak 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren işçi kardeşlerimize asgari ücret 3.050 TL + 2 Bayram ikramiyesi + Öğrenim Yardımı + Yıllık izin yardımı + 1 Mayıs ikramiyesi + 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde kadın işçilere 1 yevmiye tutarında ikramiye + 2 tane 7 şer günlük ikramiye ve fazla mesai ücreti vereceğiz. Emekçi kardeşlerimize hayırlı olsun” notuyla paylaşımda bulunan Başkan Rasim Yüksel’in açıklaması kısa sürede yankı buldu ve çok sayıda kişi tarafından beğenildi.

Emeğin en yüce değer olduğunu biliyoruz diyen Başkan Yüksel, “Bunun için Ergene Belediyesi’nde 2021 yılı Ocak ayından itibaren işçi kardeşlerimize ödenecek en düşük ücret 3 bin 50 TL olacak. Sevgi Kenti Ergene’yi birlikte güzelleştirdiğimiz emekçilerimize ayrıca yıl boyunca bayram ikramiyeleri, öğretim yardımları, yıllık izin yardımı, 1 Mayıs ikramiyesi, iki ayrı 7’şer günlük ikramiye ve kadın çalışanlarımıza 8 Mart Kadınlar Günü ikramiyesi vereceğiz. Tüm personelimize özverili çalışmalarından ötürü canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

