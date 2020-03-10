YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Ergene Belediyesi’nde dezenfekte çalışmaları sürüyor

Ergene Belediyesi’nde dezenfekte çalışmaları sürüyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 10.03.2020 18:04 | Son Güncelleme

Tekirdağ Ergene Belediye Başkanlığı kurum içi tüm binaları ile servis araçlarında ve temas edilebilir özellikteki yüzeylerde salgın nitelikli hastalık etkenlerine karşı koruma adına başlattığı dezenfeksiyon çalışmalarına periyodik aralıklarla devam ediyor.Ergene Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü vektörel mücadele ekipleri dezenfeksiyon çalışmalarıyla belediye bünyesindeki tüm hizmet binalarında sağlıklı ortamlar oluşturarak mikroorganizmalar, mantar ve bakteri gibi bulaşıcı hastalıklara karşı önlem alarak Ergene Belediyesi binalarında ilaçlama yaptı.Belediye bünyesi içinde toplu alanları dezenfekte ederek temas ve solunum yoluyla bulaşabilecek hastalıklara karşı vatandaşları ve çalışan personelin korunması hedeflenirken Ergene Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından rutin bir şekilde dezenfeksiyon çalışmalarının yapıldığı belirtildi.Belediye bünyesinde çalışan personelin ve vatandaşların sağlığını muhafaza etmek için Ergene Belediyesinin tedbirler aldığına dikkati çeken Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Vatandaşlarımızı ve çalışan personelimizi olası salgın hastalıklardan korumak amacıyla belediyemize ait olan tüm hizmet binalarında ki ortak kullanım alanlarımızda gerekli önlemler alınmıştır.

Tekirdağ Ergene Belediye Başkanlığı kurum içi tüm binaları ile servis araçlarında ve temas edilebilir özellikteki yüzeylerde salgın nitelikli hastalık etkenlerine karşı koruma adına başlattığı dezenfeksiyon çalışmalarına periyodik aralıklarla devam ediyor.
Ergene Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü vektörel mücadele ekipleri dezenfeksiyon çalışmalarıyla belediye bünyesindeki tüm hizmet binalarında sağlıklı ortamlar oluşturarak mikroorganizmalar, mantar ve bakteri gibi bulaşıcı hastalıklara karşı önlem alarak Ergene Belediyesi binalarında ilaçlama yaptı.
Belediye bünyesi içinde toplu alanları dezenfekte ederek temas ve solunum yoluyla bulaşabilecek hastalıklara karşı vatandaşları ve çalışan personelin korunması hedeflenirken Ergene Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından rutin bir şekilde dezenfeksiyon çalışmalarının yapıldığı belirtildi.
Belediye bünyesinde çalışan personelin ve vatandaşların sağlığını muhafaza etmek için Ergene Belediyesinin tedbirler aldığına dikkati çeken Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Vatandaşlarımızı ve çalışan personelimizi olası salgın hastalıklardan korumak amacıyla belediyemize ait olan tüm hizmet binalarında ki ortak kullanım alanlarımızda gerekli önlemler alınmıştır. Yapılan dezenfeksiyon çalışmaları rutin bir şekilde önümüzde ki günlerde de devam edecek” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

Kütahya’da cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi

Kütahya’da cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi

Dumlupınar Stadyumuna 3 bin 100 kişilik tribün yapımı devam ediyor

Dumlupınar Stadyumuna 3 bin 100 kişilik tribün yapımı devam ediyor

Trafiğe havadan helikopterli denetim

Trafiğe havadan helikopterli denetim

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Belediye Başkanı Alim Işık ve MHP teşkilatından İl Başkanı Ceyhun’a hayırlı olsun ziyareti

Belediye Başkanı Alim Işık ve MHP teşkilatından İl Başkanı Ceyhun’a hayırlı olsun ziyareti

Tekirdağ Namaz Vakitleri 10 Mart Salı

İmsak
05:58
Sabah
07:23
Öğle
13:25
İkindi
16:41
Akşam
19:18
Yatsı
20:37

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler10 Mart Salı

Dünya Eczanesi
Corlu
Yeltekin Eczanesi
Hayrabolu
Yıldız Eczanesi
Kapakli
Bilir Eczanesi
Malkara
Sağlık Eczanesi
Marmaraereglisi
Yeni Eczanesi
Suleymanpasa
Muratlı Eczanesi
Muratli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şehidin hayrına pilav dağıtıldı

Şehidin hayrına pilav dağıtıldı

Para üstlerini kupona yazdı, büyük ikramiyeyi tek rakamla kaçırdı

Para üstlerini kupona yazdı, büyük ikramiyeyi tek rakamla kaçırdı

Engelli eşinin elini 20 yıldır bırakmadı

Engelli eşinin elini 20 yıldır bırakmadı

AR-GE ve İnovasyon İşbirliği Protokolü imzalandı

AR-GE ve İnovasyon İşbirliği Protokolü imzalandı

Tekirdağ Aydın Anadolu Lisesi Öğrencileri, Namık Kemal Üniversitesi’ni Ziyaret Etti

Tekirdağ Aydın Anadolu Lisesi Öğrencileri, Namık Kemal Üniversitesi’ni Ziyaret Etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.