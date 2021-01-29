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Ergene Belediyesi’nden yapılandırmada son gün uyarısı

29.01.2021 10:43 | Son Güncelleme:
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Ergene Belediyesi’nden yapılandırmada son gün uyarısı

Ergene Belediyesi vergi borçlarına ilişkin olarak açıklanan ve daha sonra 1 Şubat 2021 tarihine uzatılan yapılandırma başvurularında son gün uyarısında bulundu.

Ergene Belediyesi vergi borçlarına ilişkin olarak açıklanan ve daha sonra 1 Şubat 2021 tarihine uzatılan yapılandırma başvurularında son gün uyarısında bulundu. Vatandaşlardan yoğunluk yaşanmaması adına işlemlerini son güne bırakmamaları istendi.
Daha önce 31 Aralık 2020 tarihinde sona ereceği duyurulan ancak 1 ay daha uzatılarak 1 Şubat 2021 tarihine uzatılan yapılandırma başvuruları ile ilgili olarak Ergene Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “17 Kasım 2020 tarihinde 31307sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun’ çerçevesinde su, emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam, kira, işgaliye gibi borçların yeniden yapılandırılacağı duyurulmuştu. Borçlarını yapılandıran vatandaşlar, borçlarını peşin ya da 6, 9, 12 veya 18 taksitle ödeyebilecek. Yapılandırma yapmak isteyen vatandaşlar, Ergene Belediyesi’ne müracaat ederek bu imkandan yararlanabilirler” denildi.
Açıklamada ayrıca yapılandırma imkanından yararlanmak isteyenlerin yoğunluk oluşmaması adına işlemlerini son güne bırakmamaları istendi.

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