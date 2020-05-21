YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Ergene Belediyesi’ne maske desteği

Ergene Belediyesi’ne maske desteği

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 21.05.2020 11:25 | Son Güncelleme

Kendi bünyesinde maske üretim tesisi kurarak maske üretimine başlayan Asyaport Ergene Belediyesi’ne 2 bin 500 adet maske desteğinde bulundu.

Ergene Belediyesi’ne maske desteği

Kendi bünyesinde maske üretim tesisi kurarak maske üretimine başlayan Asyaport Ergene Belediyesi’ne 2 bin 500 adet maske desteğinde bulundu. Maskeleri Asyaport yöneticilerinden teslim alan Başkan Yüksel, “Bu zor günlerde dayanışmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneğini oluşturan Asyaport’a teşekkür ediyoruz” dedi.
Artan maske ihtiyacını karşılamak için Asyaport Limanı kendi bünyesinde maske üretim tesisi kurarak maske üretimine başladı. Üretimini hijyenik şartlarda sürdüren Asyaport maskeleri Tekirdağ, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanındaki firma personellerine ve halka ulaştırırken Ergene Belediyesine de 2 bin 500 adet maske desteğinde bulundu.
Maskeleri Asyaport yöneticilerinden teslim alan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Asyaport yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz, salgınla mücadele kapsamında en çok ihtiyaç duyulan maskelerden Belediyemize destekte bulundular. Hep birlikte, dayanışma içerisinde koronavirüs salgınından kurtularak, beklediğimiz o güzel günlere kavuşacağız” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kuaför intikamı dediğin böyle olur! Kuaför intikamı dediğin böyle olur!
PARTNER Karantinada kutlama! 'Pastadaki kim?' Karantinada kutlama! 'Pastadaki kim?'

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul'da berber ve kuaförler gece 02.30'a kadar mesai yaptı

İstanbul'da berber ve kuaförler gece 02.30'a kadar mesai yaptı

Otomobil ile kamyonet çarpıştı 1 yaralı

Otomobil ile kamyonet çarpıştı 1 yaralı

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

Bolu'da, dükkan ve evde çıkan yangın hasara neden oldu

Bolu'da, dükkan ve evde çıkan yangın hasara neden oldu

Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Evlerinde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı

Evlerinde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı

Tekirdağ Namaz Vakitleri 21 Mayıs Perşembe

İmsak
03:50
Sabah
05:40
Öğle
13:12
İkindi
17:08
Akşam
20:33
Yatsı
22:15

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Perşembe

Belgin Eczanesi
Cerkezkoy
Öznur Eczanesi
Corlu
Umut Eczanesi
Corlu
Sağlık Eczanesi
Hayrabolu
Şahin Eczanesi
Malkara
Sağlık Eczanesi
Marmaraereglisi
Eşkinat Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kalp masajıyla kurtarılmıştı, hastanede hayatını kaybetti

Kalp masajıyla kurtarılmıştı, hastanede hayatını kaybetti

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Malkara’da hıdrellez ateşi yakıldı

Malkara’da hıdrellez ateşi yakıldı

“Esnafımız Kazansın” projesi yüzleri güldürüyor

“Esnafımız Kazansın” projesi yüzleri güldürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.