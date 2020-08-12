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Ergene Belediyesi’ne yeni nesil el dezenfektan otomatı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 12.08.2020 12:19 | Son Güncelleme

Korona virüs salgınını önlemeye yönelik tüm tedbirleri eksiksiz bir şekilde alan ve atılması gereken tüm adımları zamanında atan Ergene Belediyesi, kontrollü sosyal hayat kapsamında bir tedbiri daha hayata geçirdi.

Ergene Belediyesi’ne yeni nesil el dezenfektan otomatı

Korona virüs salgınını önlemeye yönelik tüm tedbirleri eksiksiz bir şekilde alan ve atılması gereken tüm adımları zamanında atan Ergene Belediyesi, kontrollü sosyal hayat kapsamında bir tedbiri daha hayata geçirdi. Ergene Belediyesi, binası girişine hem ultraviyole ışık hem de alkollü dezenfektan ile tem temassız olacak şekilde hijyen imkanı sunuyor.
Ergene Belediyesi, yeni aldığı elektronik ve sesli uyarı sistemine sahip el dezenfekte kabini ile hem personelin hem de belediye binasına gelen vatandaşların sağlığını dolayısıyla da halk sağlığını koruyor. Korona virüs salgınını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında maskesiz girişin yasak olduğu Ergene Belediyesi binasına yeni nesil dezenfektan otomatı da konuldu.
Bina girişine konulan yeni nesil makine ile belediye personelinin de belediyeye işi için gelen vatandaşların da ellerini temizleme imkanı bulduğunu kaydeden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Korona virüsü önlemeye yönelik ne tedbir alınması gerekiyorsa alıyoruz. Bu doğrultuda yeni nesil dezenfektan otomatını devreye aldık. Tamamen dijital olan elektronik dezenfektan önüne gelen kişiyi algılayarak sesli olarak yönlendirme yapıyor. Mikrop öldürücü ultraviyole ışık sisteminin de bulunduğu kabine ellerini koyan vatandaşlar birkaç saniye içerisinde ellerini hiçbir şeye temas etmeden antibakteriyel el dezenfektanı ile hijyenik hale getiriyor” dedi.

Ergene Belediyesi’ne yeni nesil el dezenfektan otomatı

Ergene Belediyesi’ne yeni nesil el dezenfektan otomatı

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