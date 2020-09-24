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Ergene Velimeşespor, Ankara deplasmanında galibiyet arayacak

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 24.09.2020 11:39 | Son Güncelleme

Ergene Velimeşespor, Misli.com 2.

Ergene Velimeşespor, Ankara deplasmanında galibiyet arayacak

Ergene Velimeşespor, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 2. hafta maçında Hacettepespor’a konuk olacak.
Tekirdağ’ın 2. Lig’deki tek temsilcisi olan Ergene Velimeşespor, sezonun ilk maçında sahasında Uşakspor’u konuk etmiş, ancak iyi oynadığı müsabakadan 3-1’lik skorla mağlup ayrılmıştı. Ergene ekibi, ligin 2.haftasında Ankara deplasmanında Hacettepespor ile karşılaşacak. 26 Eylül Cumartesi günü oynanacak mücadelede Ergene Velimeşespor, rakibini mağlup ederek Ergene’ye 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.
Hacettepespor ise ligin ilk haftasında deplasmanda Niğde Anadolu FK ile 1-1 berabere kalarak sezona 1 puan ile başlamıştı.
Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu’nun ilk yarı boyunca maçların seyircisiz oynanacağını açıklaması nedeniyle 26 Eylül Cumartesi günü saat 15.30’da Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadında oynanacak olan karşılaşma seyircisiz oynanacak.

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