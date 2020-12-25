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Ergene Velimeşespor, Erzincan deplasmanında

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 25.12.2020 12:05 | Son Güncelleme

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Ergene Velimeşespor, Erzincan deplasmanında

2. Lig Beyaz Grup 17. hafta müsabakasında Erzincanspor’a konuk olacak Ergene Velimeşespor’da hedef mutlak galibiyet.
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Ergene Velimeşespor, 26 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Erzincanspor ile karşı karşıya gelecek.
Erzincan Müstakil Atletizm Pisti Sahası’nda oynanacak olan karşılaşmada Bilecik bölgesi hakemlerinden Barkın Kara düdük çalacak. Yardımcılıklarını ise Eskişehir bölgesinden Fatih Pazı ile Bursa bölgesi hakemi Enver Aydın yapacak.
Sahasında oynadığı son maçta Kahramanmaraşspor’u 1 - 0 yenerek hanesine 3 puanı yazdıran Ergene Velimeşespor, 18 Kasım 2020’den bu yana süren galibiyet hasretine de son vermişti.
Grubunda oynadığı 15 maç sonunda elde ettiği 13 puanla 19 takımlı ligin 14. sırasında yer alan Tekirdağ’ın 2. Lig’deki tek temsilcisi konumunda bulunan Ergene Velimeşespor, Erzincan deplasmanından sonra ilk yarı evinde oynayacağı son maçta ise 30 Aralık Çarşamba günü Hekimoğlu Trabzonspor’u konuk edecek.
Ergene ekibi, ligin ilk yarısını ise 6 Ocak 2021 tarihinde Şanlıurfa GAP Stadyumu’nda oynayacağı Şanlıurfaspor maçı ile tamamlayacak.

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