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Ergene Velimeşespor ilk galibiyetini almak istiyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 01.10.2020 15:01 | Son Güncelleme

TFF 2.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Ergene Velimeşespor, ligin üçüncü haftasında Zonguldak Kömürspor’u konuk edecek.
TFF 2. Ligi’ne iyi bir başlangıç yapamayan Ergene Velimeşespor ligin ilk iki haftasını puansız kapadı. Ligin ilk maçını sahasında Uşakspor ile oynayan mavi-beyazlılar müsabakadan 3-1 mağlup ayrıldı. İlk karşılaşmasında puanla tanışamayan Ergene Velimeşespor, ligin ikinci maçını Ankara deplasmanında Hacettepespor ile oynadı. Bu müsabakadan da 2-1 mağlup ayrılan mavi-beyazlıların ligde henüz puanı bulunmuyor.
Ligin üçüncü haftasında Zonguldak Kömürspor ile karşı karşıya gelecek olan Ergene Velimeşespor, müsabakadan mutlak galibiyet ile ayrılmak istiyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu’nun ilk yarı boyunca maçların seyircisiz oynanacağını açıklaması nedeniyle Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu’nda 4 Ekim Pazar günü saat 15.30’da oynanacak mücadele seyircisiz oynanacak.
Karşılaşmada Gaziantep bölgesi hakemi Abdullah Volkan Aydın düdük çalacak. 1. Yardımcı hakem yine Gaziantep bölgesinden Yusuf Şimşek olurken, 2. Yardımcı hakem ise Hatay bölgesinden Ömer Yüzer yapacak. Müsabakada dördüncü hakem de Hatay bölgesinden Erhan Kaya görev olacak.

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