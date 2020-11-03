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Ergene Velimeşespor Türkiye Kupası maçına çıkacak

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 03.11.2020 11:33 | Son Güncelleme

Misli.com 2.

Ergene Velimeşespor Türkiye Kupası maçına çıkacak

Misli.com 2. Lig’de yer alan ve Tekirdağ’ın 2. Lig’deki tek temsilcisi konumunda bulunan Ergene Velimeşespor, Ziraat Türkiye Kupası maçında Bursa temsilcisi Karacabey Belediyespor takımını konuk edecek.
5 Kasım 2020 Perşembe günü saat 13.00’te Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşmada Karabük bölgesi hakemlerinden Taner Tuncer düdük çalacak. Tuncer’in yardımcılıklarını ise Kayseri bölgesi hakemlerinden Suha Adıyaman ile Ankara bölgesi hakemlerinden Salih Burak Demirel yapacak.
Ziraat Türkiye Kupası maçında Karacabey Belediyespor’u konuk edecek olan Ergene Velimeşespor daha sonra 11 Kasım 2020 Çarşamba günü ise yine Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu’nda bu kez lig maçında Afjet Afyonspor takımını konuk edecek.

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