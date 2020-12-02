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Ergene’de beton yol yapım çalışmaları

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 02.12.2020 09:54 | Son Güncelleme

Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas beraberinde Ergene Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Cebeci ve Yüksel Baydarlı ile birlikte Ergene’de sürdürülen beton yol çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen Sağlık Mahallesi Akbulut Caddesi üzerindeki beton yol çalışmalarını inceleyen Ergene Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Cebeci ve Yüksel Baydarlı ile Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas, tesviye işlemi süren caddede de hava şartlarının da elverdiği ölçüde çalışma yapılarak, caddenin beton yol haline dönüştürüleceğini söyledi.Ergene’nin tüm mahallelerinde hiçbir mahalleyi bir diğerinden ayırmadan çalışmalarına kesintisiz devam eden Ergene Belediyesi, pandemi dönemi olmasına karşın hem virüsle mücadelesini hem rutin belediyecilik faaliyetlerini hem de yeni yol açma ve yol yapım çalışmalarını aralıksız olarak devam ettiriyor.Sağlık Mahallesi’nde daha önce bazı cadde ve sokaklarda beton yol çalışması yapan Ergene Belediyesi Akbulut Caddesi’nde de yol açma ve altyapı işlemlerinin tamamlanmasından sonra caddeyi beton yol haline getirerek vatandaşların kullanımına sunacak.

Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas beraberinde Ergene Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Cebeci ve Yüksel Baydarlı ile birlikte Ergene’de sürdürülen beton yol çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen Sağlık Mahallesi Akbulut Caddesi üzerindeki beton yol çalışmalarını inceleyen Ergene Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Cebeci ve Yüksel Baydarlı ile Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas, tesviye işlemi süren caddede de hava şartlarının da elverdiği ölçüde çalışma yapılarak, caddenin beton yol haline dönüştürüleceğini söyledi.
Ergene’nin tüm mahallelerinde hiçbir mahalleyi bir diğerinden ayırmadan çalışmalarına kesintisiz devam eden Ergene Belediyesi, pandemi dönemi olmasına karşın hem virüsle mücadelesini hem rutin belediyecilik faaliyetlerini hem de yeni yol açma ve yol yapım çalışmalarını aralıksız olarak devam ettiriyor.
Sağlık Mahallesi’nde daha önce bazı cadde ve sokaklarda beton yol çalışması yapan Ergene Belediyesi Akbulut Caddesi’nde de yol açma ve altyapı işlemlerinin tamamlanmasından sonra caddeyi beton yol haline getirerek vatandaşların kullanımına sunacak.

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