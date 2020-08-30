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Ergene’de çelenk sunma töreni düzenlendi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 30.08.2020 15:43 | Son Güncelleme

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yurt genelinde olduğu gibi Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde de tören düzenlenerek, Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.Ergene Kaymakamlığı bahçesinde yer alan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende Ergene Kaymakamlığı, Ergene Belediye Başkanlığı ve Ergene Garnizonu’na ait çelenkler sırasıyla anıta sunuldu.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile sona eren törenin ardından Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, askeri yetkililer ile protokol üyelerinden oluşan heyet Yeşiltepe Mahallesi’nde yer alan mezarlığa geçerek Ergene’nin şehidi Recep Bekir’in mezarına karanfil bıraktı, dualar okudu.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yurt genelinde olduğu gibi Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde de tören düzenlenerek, Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.
Ergene Kaymakamlığı bahçesinde yer alan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende Ergene Kaymakamlığı, Ergene Belediye Başkanlığı ve Ergene Garnizonu’na ait çelenkler sırasıyla anıta sunuldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile sona eren törenin ardından Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, askeri yetkililer ile protokol üyelerinden oluşan heyet Yeşiltepe Mahallesi’nde yer alan mezarlığa geçerek Ergene’nin şehidi Recep Bekir’in mezarına karanfil bıraktı, dualar okudu.

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Tekirdağ Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
04:57
Sabah
06:28
Öğle
13:16
İkindi
16:57
Akşam
19:53
Yatsı
21:18

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

İlker Eczanesi
Corlu
Semra Eczanesi
Corlu
Yeltekin Eczanesi
Hayrabolu
Tepe Eczanesi
Kapakli
Kaya Eczanesi
Malkara
Neşe Eczanesi
Suleymanpasa
Muratlı Eczanesi
Muratli
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