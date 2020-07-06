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Ergene’de çim biçme ve ot kesme çalışmaları sürüyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 06.07.2020 12:57 | Son Güncelleme

Ergene Belediyesi tarafından ilçe genelinde parklar, yeşil alanlar, yol kenarları ve kullanılmayan arsalarda başlatılan yabani ot ve çim biçme çalışmaları devam ediyor.

Ergene Belediyesi tarafından ilçe genelinde parklar, yeşil alanlar, yol kenarları ve kullanılmayan arsalarda başlatılan yabani ot ve çim biçme çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışma ile başta yangın tehlikesi olmak üzere çeşitli olumsuzluklara karşı önlemler de alınıyor.
Ergene’de vatandaşların sosyal alanlarda keyifle vakit geçirebilmeleri için Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler parklarda ot kesimi çalışmalarını devam ettirirken bunun yanı sıra yeşil alanlar, yol kenarları ve kullanılmayan arsalarda yangın tehlikesi olmak üzere, sürüngen hayvanların barınmamaları ve çeşitli olumsuzluklara karşı da yabani ot kesimi çalışmalarını sürdürüyor.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Korona virüs salgınıyla mücadelemizin yanı sıra ilçemizde rutin belediyecilik çalışmalarımızı da aksatmadan sürdürüyoruz. Yaz aylarında halkımızın sıklıkla tercih ettiği çocuk oyun parklarımızda çim biçme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan çalışmalarda gerek halkımızın sağlığı gerekse çevre düzenlemesi ön planda tutuluyor. Hafta sonu dahil ekiplerimizin yapmış olduğu çim biçme ve yabani ot kesimi ile çiçeklerin ve ağaçların daha kolay büyümesi sağlanırken İlçemiz daha estetik bir görünüme de kavuşuyor” dedi.

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